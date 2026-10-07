Industria de Tijuana plantea revisar sus descargas para contribuir al saneamiento del Río Tijuana

Buscan fortalecer la participación de la industria en las acciones de saneamiento del Río Tijuana. Foto: Archivo

Canacintra busca fortalecer la coordinación con autoridades y detectar qué acciones adicionales pueden realizar las empresas ante la contaminación de la canalización.

Tijuana BC.- La industria establecida en Tijuana busca contribuir al saneamiento del Río Tijuana mediante una revisión de sus descargas y una mayor coordinación con las autoridades, ante la problemática ambiental que representa la contaminación de la canalización.

El secretario de Canacintra Tijuana, Román Caso, explicó que el organismo comenzó a involucrarse en el tema desde inicios de año, luego de que el saneamiento del Río Tijuana fuera planteado entre los primeros cinco temas para la revisión del T-MEC.

A partir de entonces, señaló, el sector industrial ha buscado identificar qué acciones adicionales pueden realizar sus empresas afiliadas para contribuir al saneamiento, además de establecer una mayor vinculación con las autoridades encargadas de atender la problemática.

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¿Qué hará la industria para contribuir al saneamiento?

Caso destacó que el sector privado se ha integrado a un esfuerzo conjunto con las autoridades, al grado de que integrantes de Canacintra fueron invitados a participar físicamente en actividades relacionadas con la limpieza de la canalización.

En pocos meses se ha convertido en un esfuerzo combinado, en un esfuerzo multidisciplinario entre sector público y sector privado para poder atender el tema del saneamiento del río Tijuana”

El representante empresarial señaló que la participación de la industria busca ir más allá de las acciones de limpieza, con una revisión de los procesos relacionados con el uso y descarga de agua en las empresas.

¿Qué industrias consumen más agua en Tijuana?

Sobre la relación entre la actividad industrial y el agua, Román Caso indicó que diversos sectores representan consumidores importantes y que, dependiendo de sus procesos productivos, las descargas pueden requerir tratamiento antes de ser realizadas.

“Somos en varios de los sectores un alto consumidor de agua”, explicó.

Detalló que algunas industrias utilizan el líquido principalmente para procesos de enfriamiento, mientras que otras lo incorporan directamente a sus procesos productivos, por lo que requieren contar con plantas de tratamiento.

Entre las actividades que pueden demandar mayores cantidades de agua mencionó sectores relacionados con la electrónica, el moldeamiento de metales y la industria plástica, aunque aclaró que el consumo depende de las características de cada proceso productivo.

¿Las industrias son revisadas por sus descargas?

El secretario de Canacintra señaló que las empresas están sujetas a revisiones por parte de las autoridades correspondientes y aseguró que el organismo no tiene conocimiento de empresas afiliadas que hayan sido citadas o sancionadas por incumplimientos relacionados con el tratamiento del agua.

Sin embargo, consideró que la problemática no se limita a las empresas establecidas formalmente, ya que existen negocios tanto formales como informales que realizan descargas.

Ante este escenario, señaló que uno de los principales retos consiste en generar mayor conciencia sobre el impacto ambiental de estas actividades y fomentar entre los establecimientos un sentido de pertenencia y responsabilidad respecto al entorno.