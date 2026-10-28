Buscan a ocho personas desaparecidas en San Felipe; recorren colonias y el malecón
La Fiscalía, Marina y familiares realizaron una jornada de búsqueda de casi 10 horas en la Zona Centro, Los Arcos, Los Gavilanes y otras áreas del municipio para recabar información y distribuir pesquisas.
Ocho personas reportadas como desaparecidas fueron el objetivo de una jornada de búsqueda realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Marina y familiares en distintas zonas de San Felipe, donde se recorrieron colonias, el malecón y el área de El Arroyo para recabar información que ayude a establecer su paradero.
Las labores se realizaron el 28 de octubre, de las 9:00 a las 18:40 horas, mediante recorridos de reconocimiento, distribución de pesquisas y búsqueda de posibles testigos que pudieran aportar datos relevantes para las investigaciones.
De acuerdo con la FGE, el operativo fue encabezado por la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), personal de la Secretaría de Marina y familiares de las personas desaparecidas.
Estas son las ocho personas que buscan
La jornada estuvo enfocada en localizar a:
- Brayan Valles Peña, de 30 años.
- Adriana Iveth Guerrero, de 30 años.
- Jesús Silverio Moroyoki, de 34 años.
- Rosa Daniela Solórzano, de 33 años.
- Jesús Guadalupe Becerra Ruiz, de 23 años.
- Sergio Clemente Ortega Ruiz, de 32 años.
- Freddy Álvarez Miranda, de 38 años.
- José Iván Soberanes Albañez, de 52 años.
Recorren colonias y zonas de San Felipe
Las actividades incluyeron la Zona Centro, las colonias Los Arcos, Primera y Tercera Sección, Los Gavilanes, además del malecón y el área de El Arroyo.
En esos puntos, los participantes colocaron y distribuyeron pesquisas, además de buscar posibles testigos y recopilar información que pudiera contribuir a las investigaciones.
La Fiscalía indicó que la participación de los familiares permitió mantener una coordinación directa con las autoridades encargadas de los casos.