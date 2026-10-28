Buscan a ocho personas desaparecidas en San Felipe; recorren colonias y el malecón

De acuerdo con la FGE, el operativo fue encabezado por la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares l Foto Cortesía

La Fiscalía, Marina y familiares realizaron una jornada de búsqueda de casi 10 horas en la Zona Centro, Los Arcos, Los Gavilanes y otras áreas del municipio para recabar información y distribuir pesquisas.

Ocho personas reportadas como desaparecidas fueron el objetivo de una jornada de búsqueda realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Marina y familiares en distintas zonas de San Felipe, donde se recorrieron colonias, el malecón y el área de El Arroyo para recabar información que ayude a establecer su paradero.

Las labores se realizaron el 28 de octubre, de las 9:00 a las 18:40 horas, mediante recorridos de reconocimiento, distribución de pesquisas y búsqueda de posibles testigos que pudieran aportar datos relevantes para las investigaciones.

De acuerdo con la FGE, el operativo fue encabezado por la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), personal de la Secretaría de Marina y familiares de las personas desaparecidas.

Foto cortesía

Estas son las ocho personas que buscan

La jornada estuvo enfocada en localizar a:

Brayan Valles Peña, de 30 años.

Adriana Iveth Guerrero, de 30 años.

Jesús Silverio Moroyoki, de 34 años.

Rosa Daniela Solórzano, de 33 años.

Jesús Guadalupe Becerra Ruiz, de 23 años.

Sergio Clemente Ortega Ruiz, de 32 años.

Freddy Álvarez Miranda, de 38 años.

José Iván Soberanes Albañez, de 52 años.

Ocho personas reportadas como desaparecidas fueron el objetivo de una jornada de búsqueda realizada por FGE l Foto Cortesía

Recorren colonias y zonas de San Felipe

Las actividades incluyeron la Zona Centro, las colonias Los Arcos, Primera y Tercera Sección, Los Gavilanes, además del malecón y el área de El Arroyo.

En esos puntos, los participantes colocaron y distribuyeron pesquisas, además de buscar posibles testigos y recopilar información que pudiera contribuir a las investigaciones.

La Fiscalía indicó que la participación de los familiares permitió mantener una coordinación directa con las autoridades encargadas de los casos.