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Niño de 2 años muere por presunta caída; padres quedan detenidos

De manera preliminar, se dio a conocer que presentaba signos del síndrome del niño maltratado.

Niño de 2 años muere por presunta caída; padres quedan detenidos

Archivo

Mexicali,B.C.- Un niño de 2 años murió presuntamente a causa de una caída; sin embargo, autoridades estatales investigan las circunstancias del fallecimiento, luego de que se detectaran posibles signos de maltrato.

De acuerdo con el reporte informativo, a través del número de emergencias se notificó sobre el fallecimiento de un menor en la clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los padres del niño señalaron que presuntamente había sufrido una caída. No obstante, de manera preliminar, se informó que el menor presentaba signos que podrían corresponder al síndrome del niño maltratado.

La causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, aunque no se proporcionaron más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Los padres del menor fueron detenidos en el lugar mientras las autoridades realizan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

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