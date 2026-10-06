Reporte por personas armadas desata operativo y deja a dos detenidos; uno es menor de edad

Los hoy detenidos fueron asegurados tras huir hacia un lote baldío en las inmediaciones del bulevar Río Nuevo y la calzada Héctor Terán Terán.

Mexicali,B.C.- Un reporte de personas armadas provocó una fuerte movilización policial que terminó con dos personas detenidas: un menor de edad y un joven con antecedentes administrativos por robo con violencia.

De acuerdo con el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Luis Felipe Chan Baltazar, el reporte ingresó al número de emergencias a las 22:17 horas por la presencia de personas armadas en la colonia Villa del Sol.

Unidades de la Policía Municipal acudieron al lugar del reporte, donde observaron que, sobre el bulevar Río Nuevo y la calzada Héctor Terán Terán, dos personas huyeron hacia un lote baldío.

Tras un fuerte operativo policial, fueron detenidos un adolescente de 16 años y un joven de 19 años, quien cuenta con antecedentes administrativos por robo con violencia.

Luego de que se informó que los hoy detenidos presuntamente habían disparado contra agentes municipales, Chan Baltazar señaló que algunos oficiales reportaron haber escuchado posibles detonaciones de arma de fuego.

En el lugar no fue asegurada la pistola que supuestamente portaba uno de los dos jóvenes y tampoco se localizaron casquillos en la zona.

Ambos jóvenes fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones.