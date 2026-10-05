Patrulla Fronteriza intercepta camioneta con 558 pares de tenis robados del tren

El conductor y su acompañante abandonaron el vehículo tras ser detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza; el calzado, valuado en unos 100 mil dólares l Foto: Cortesía

El conductor y su acompañante abandonaron el vehículo tras ser detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza; el calzado, valuado en unos 100 mil dólares, había sido sustraído de un tren de carga

Indio, California.— Una maniobra peligrosa sobre la Interestatal 15 terminó con el hallazgo de 558 pares de tenis robados, con un valor aproximado de 100 mil dólares, luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieran una camioneta que circulaba de manera errática cerca de Indio.

La Patrulla Fronteriza del Sector El Centro informó que sus agentes observaron una camioneta blanca que zigzagueaba entre el tráfico, además de que le cerró el paso a un tractocamión y estuvo a punto de provocar un accidente.

Ante el riesgo para otros automovilistas, los agentes detuvieron el vehículo para realizar una intervención de seguridad.

Sin embargo, el conductor y el pasajero salieron de la camioneta y huyeron a pie, dejando en el interior la mercancía.

Al revisar el vehículo, los agentes encontraron 558 pares de tenis Brooks, cuyo valor estimado es de aproximadamente 100 mil dólares.

La Policía Ferroviaria de BNSF confirmó posteriormente que el calzado había sido robado de uno de sus trenes de carga.

Hasta el momento, la autoridad no informó sobre personas detenidas por el robo.