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Queda en prisión preventiva presunto asaltante de una tienda de Condesa

El imputado se dirigió al área de cajas, donde se encontraba una empleada, a quien habría amenazado con una pistola, exigiendo que le entregara el dinero de la caja registradora.

Queda en prisión preventiva presunto asaltante de una tienda de Condesa

cortesía

Mexicali,B.C.- Un presunto asaltante que amenazó con una pistola a la empleada de una tienda de conveniencia para robar dinero de la caja registradora quedó bajo proceso penal.

Durante la audiencia, el juez de control determinó vincularlo a proceso por el delito de robo calificado cuando se cometa en establecimiento comercial abierto al público con violencia, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio, cuando Erick “N” presuntamente llegó a una tienda ubicada en la avenida Diluvio y calle Gaspar, en el fraccionamiento Condesa.

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Una vez dentro, presuntamente se dirigió al área de cajas, donde se encontraba una empleada, a quien habría amenazado con una pistola y exigido que le entregara el dinero de la caja registradora.

Por miedo, la empleada entregó el efectivo, tras lo cual el presunto asaltante lo tomó y huyó con rumbo desconocido.

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