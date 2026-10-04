Llegó con un cuchillo a una casa y amenazó a un hombre en el Valle de Mexicali

Yesenia “N”, acudió a una casa de la colonia Carranza, en el Valle de Mexicali l Foto: Cortesía

Un juez determinó vincularla a proceso por los delitos de amenazas y portación de arma prohibida.

Mexicali,B.C.-Una mujer acusada de acudir a la casa de una persona con cuchillo en mano enfrentará proceso penal por los delitos de amenazas y portación de arma prohibida.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público expuso que, la tarde del pasado 27 de septiembre, Yesenia “N”, acudió a una casa de la colonia Carranza, en el Valle de Mexicali.

De acuerdo con la investigación, en el lugar se encontraba el residente, a quien la imputada presuntamente amenazó con un cuchillo de cocina, mientras le gritaba que lo iba a lesionar.

Ante esta situación y al considerar que su integridad se encontraba en riesgo, la víctima solicitó el apoyo de policías municipales, quienes detuvieron en el lugar a la mujer.

El juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.