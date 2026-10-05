Choque en carretera estatal 8 deja dos adolescentes de 15 años sin vida

Los jóvenes viajaban en motocicletas junto con otros cuatro adolescentes cuando fueron embestidos por una Tacoma cuyo conductor huyó del lugar.

Mexicali,B.C.- Dos adolescentes de 15 años perdieron la vida la noche del sábado tras un choque registrado sobre la carretera estatal 8, en un accidente en el que estuvieron involucradas varias motocicletas y una camioneta.

De acuerdo con información preliminar, seis jóvenes circulaban a bordo de motocicletas cuando fueron embestidos por una Tacoma blanca, cuyo conductor presuntamente se dio a la fuga tras el accidente.

Una de las víctimas fue identificada como Abraham, mientras que la identidad del segundo adolescente aún no ha sido informada públicamente.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y localizar al conductor de la camioneta, quien se retiró del lugar tras el impacto.