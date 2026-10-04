Mujer sigue a su expareja y choca contra su auto en Compuertas; es detenida

La conductora fue detenida por daño en propiedad ajena intencional; existen antecedentes de señalamientos previos relacionados con problemas con su pareja

MEXICALI, Baja California.— Una mujer fue detenida luego de que presuntamente siguiera a su expareja sentimental y chocara de manera intencional contra el vehículo que conducía, en hechos ocurridos sobre la calzada Cetys y calle Novena, en la colonia Compuertas.

La detenida fue identificada como Laura Guadalupe “N”, de 32 años, una nutrióloga que también ha tenido presencia en programas de revista de la televisión local y que, de acuerdo con antecedentes previamente verificados, ya había sido denunciada anteriormente por problemas relacionados con su pareja.

El nuevo incidente ocurrió alrededor de las 14:23 horas del domingo, cuando el C5 recibió un reporte sobre una persona agresiva que presuntamente portaba un arma.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron dos vehículos obstruyendo el carril de circulación y se entrevistaron con el conductor de un MG GT rojo modelo 2023, identificado como Luis, de 41 años.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre manifestó que se encontraba llegando a su domicilio cuando observó afuera una camioneta blanca que, según su versión, pertenece a su expareja sentimental.

Ante esto decidió retirarse del lugar, pero señaló que la mujer lo siguió a bordo de la camioneta.

Según la declaración asentada por los agentes, la conductora habría intentado obligarlo a descender de su vehículo. Al negarse, presuntamente le cerró el paso y posteriormente impactó de manera intencional el automóvil.

El choque provocó daños en el guardafango delantero izquierdo y una puerta del MG GT.

La Policía Municipal detuvo a la mujer por el delito de daño en propiedad ajena intencional y aseguró la camioneta MG blanca modelo 2024 que conducía.

La mujer fue trasladada a la comandancia para posteriormente quedar a disposición de la autoridad correspondiente.

Los antecedentes previamente denunciados relacionados con problemas de pareja forman parte del contexto del caso, pero no implican por sí mismos una determinación de responsabilidad en el incidente de este domingo, cuya situación jurídica deberá establecerse ante las autoridades competentes.