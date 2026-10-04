Valle de la Muerte: búsqueda de fosas clandestinas en el Miguel Alemán se extenderá hasta 2027

El coordinador de la Unidad de Búsqueda de la Policía Municipal, Alfredo Hernández Leyva, informó que son alrededor de 200 hectáreas las que cubre el terreno. Foto: Archivo

La extensión del terreno y los patrones cambiantes en las fosas han obligado a mantener los operativos de búsqueda en la zona.

Mexicali, B.C.- Debido a la gran extensión de terreno, los operativos de búsqueda en la zona de Pronatura, en la colonia Miguel Alemán, donde se ha localizado una gran cantidad de fosas clandestinas, se extenderán hasta el próximo año.

El coordinador de la Unidad de Búsqueda de la Policía Municipal, Alfredo Hernández Leyva, informó que son alrededor de 200 hectáreas las que cubre el terreno; sin embargo, debido a que los patrones son cambiantes, se desconoce qué porcentaje ya se ha cubierto.

Empezamos nosotros con fosas de 80 o 90 centímetros y empezamos a encontrar fosas a 1.20, 1.60 o hasta 1.80 metros”

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Una búsqueda que se ha extendido por el terreno

Los trabajos iniciaron en la llamada “zona cero”, cubriendo 800 o 900 metros cuadrados, llegando a cubrir hasta el borde del Río Colorado.

El predio no ha sido liberado debido a que se están realizando labores de búsqueda incluso en las zonas que ya fueron inspeccionadas, para corroborar que el área fue 100% cubierta.

Hay patrones tan cambiantes que posiblemente ya pasamos por una zona creyendo que ya la limpiamos, pero tenemos que regresar porque cuando llegamos a otro punto, ese patrón es muy similar al que no hemos revisado porque no iniciamos con esa dinámica

Hernández Leyva informó que actualmente se están llevando a cabo labores de búsqueda en la zona donde ocurrió el primer hallazgo, pero bajo otra visión, con otro objetivo y un protocolo diferente.

Las cifras y lo que se sabe

Tras casi 10 meses de haber iniciado los operativos de búsqueda en la zona, son 45 los cuerpos que han sido encontrados en un total de 24 fosas clandestinas.

Dentro de los hallazgos se encuentra el de una persona que, junto a sus restos, tenía su credencial para votar y contaba con reporte de búsqueda de hace casi 8 años, lo que indica que dicha zona fue utilizada para desaparecer personas desde finales de 2018 o inicios de 2019.

La gran mayoría de los cuerpos fueron encontrados en estado de calcinación, carbonizados o desmembrados, lo que dificulta los trabajos de análisis e identificación.

Se tiene conocimiento de que la gran mayoría de los hallazgos son de hombres que contaban con reportes de búsqueda; sin embargo, también se han localizado los restos de varias mujeres.

Tras las investigaciones correspondientes, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que es el grupo criminal “Los Rusos” el que estaría ligado a las desapariciones de dichas personas, utilizando el predio como su propio “cementerio clandestino”.