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Entra a notaría, causa daños y lo sorprenden con objetos robados

El imputado causó daños materiales en una oficina contigua dentro del mismo predio, la cual opera como un corporativo de abogados

Entra a notaría, causa daños y lo sorprenden con objetos robados

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Por Redacción GH  

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Mexicali,B.C.- Un hombre acusado de ingresar a robar y causar daños en una notaría de la colonia Primera Sección fue vinculado a proceso por los delitos de robo calificado a lugar cerrado y allanamiento de morada.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la mañana del pasado 24 de septiembre, Joel “N” ingresó sin autorización a una notaría pública ubicada sobre la calle E, en la Primera Sección.

Para entrar al lugar, presuntamente causó daños en la puerta principal y, una vez dentro, fue sorprendido en posesión de una caja de metal y diversos objetos que, de acuerdo con la investigación, serían propiedad de la víctima.

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Durante la audiencia también se expuso que el imputado habría causado daños materiales en una oficina contigua dentro del mismo predio, la cual opera como un corporativo de abogados.

Al finalizar la audiencia, el juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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