UABC rinde homenaje póstumo a Víctor Manuel Alcántar y nombra centro comunitario en su honor

UABC asignó el nombre del doctor Víctor Manuel Alcántar Enríquez al Centro Comunitario del Campus Mexicali, en reconocimiento a su trayectoria de más de cuatro décadas en la institución l Foto: Javier Gallegos

El exfuncionario universitario dedicó más de 40 años a la institución; participó en la creación de la Gaceta Universitaria y en el fortalecimiento de las finanzas de la universidad

Mexicali,B.C.-La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) asignó el nombre del doctor Víctor Manuel Alcántar Enríquez al Centro Comunitario del Campus Mexicali, en reconocimiento a su trayectoria de más de cuatro décadas en la institución.

Alcántar Enríquez falleció el 14 de enero de 2021 a consecuencia de la COVID-19, cuando se desempeñaba como tesorero de la UABC, cargo que ocupaba desde 2002.

La ceremonia fue encabezada por el rector Luis Enrique Palafox Maestre, en cumplimiento de un acuerdo del Consejo Universitario, luego de una propuesta impulsada por el Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Culturales-Museo UABC y aprobada por la Comisión Permanente de Honor y Justicia.

La ceremonia fue encabezada por el rector Luis Enrique Palafox Maestre, en cumplimiento de un acuerdo del Consejo Universitario l Foto Javier Gallegos

Durante el homenaje, Palafox Maestre destacó las aportaciones de Alcántar Enríquez en distintas áreas de la universidad, desde la difusión de información hasta la administración de los recursos financieros.

“Es un evento muy importante, histórico, me atrevería a decirlo porque hoy estamos reconociendo a uno de los pilares más grandes de nuestra universidad, al doctor Víctor Manuel Alcántar Enríquez”, expresó el rector.

Destacan aportaciones a las finanzas de la UABC

Entre sus aportaciones estuvo la creación de la Gaceta Universitaria en 1980, publicación que continúa vigente.

También ocupó cargos como secretario particular de Rectoría, director general de Extensión Universitaria y tesorero de la institución.

En el área financiera, participó en la implementación de un sistema de contabilidad gubernamental, la obtención de certificaciones de calidad ISO y el fortalecimiento de un fondo de pensiones cuya viabilidad financiera, de acuerdo con lo expuesto durante el acto, se proyectó a 100 años.

Foto Javier Gallegos

Asimismo, contribuyó al desarrollo de la Fundación UABC y al respaldo del Patronato Universitario, organismos relacionados con el apoyo a la institución y sus estudiantes.

“Él jugó un papel fundamental en la creación de la Gaceta Universitaria y en la segunda fase de su trayectoria cimarrona fue tesorero de nuestra universidad y me atrevería a decir yo una de las razones por las cuales la universidad aún goza de una excelente salud financiera”, señaló Palafox Maestre.

El Centro Comunitario también está ligado a la trayectoria del homenajeado por su participación, durante la década de 1980, en el impulso de la primera cafetería universitaria, proyecto que posteriormente evolucionó hasta convertirse en el espacio que ahora lleva su nombre.