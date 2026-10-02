Honran a maestra fallecida de UABC al poner su nombre a salón de danza

Bailarina, coreógrafa y docente, Rosa Andrea Gómez Zúñiga fue recordada durante el homenaje por su trabajo con generaciones de estudiantes y por su aportación al desarrollo de la danza en Baja California

El nombre de Rosa Andrea Gómez Zúñiga, “Rosita”, fue asignado al Salón 1 de Danza, el segundo espacio de UABC que recibe el nombre de una persona y el primero que reconoce a una mujer de su comunidad.

Mexicali, B.C.- El nombre de Rosa Andrea Gómez Zúñiga, “Rosita”, permanecerá en uno de los espacios donde dedicó parte de su vida a la enseñanza de la danza, luego de que la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) nombrara en su honor el Salón 1 de Danza de la Facultad de Artes, campus Mexicali.

El reconocimiento tiene además un significado particular para la facultad, pues se trata del segundo espacio que lleva el nombre de una persona y el primero dedicado a una mujer que formó parte de su propia comunidad.

Bailarina, coreógrafa y docente, Rosa Andrea Gómez Zúñiga fue recordada durante el homenaje por su trabajo con generaciones de estudiantes y por su aportación al desarrollo de la danza en Baja California

Bailarina, coreógrafa y docente, Gómez Zúñiga fue recordada durante el homenaje por su trabajo con generaciones de estudiantes y por su aportación al desarrollo de la danza en Baja California, donde impulsó una propuesta vinculada con la identidad de la región.

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Reconocen trayectoria en la enseñanza de la danza

El rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, destacó la trayectoria de la artista y recordó que estuvo vinculada con la universidad desde su formación artística y posteriormente como docente.

Señaló que durante su labor frente a los estudiantes compartió no solo conocimientos técnicos, sino también su experiencia y pasión por la danza, por lo que consideró significativo que uno de los espacios destinados a su enseñanza lleve ahora su nombre.

Durante el acto, Edder Mora, viudo de la docente, agradeció a la universidad y a la Facultad de Artes por mantener presente su nombre y recordó el vínculo que construyó con sus alumnos a lo largo de su trayectoria.

Bailarina, coreógrafa y docente, Rosa Andrea Gómez Zúñiga fue recordada durante el homenaje por su trabajo con generaciones de estudiantes y por su aportación al desarrollo de la danza en Baja California

Bailarina, coreógrafa y docente, Rosa Andrea Gómez Zúñiga fue recordada durante el homenaje por su trabajo con generaciones de estudiantes y por su aportación al desarrollo de la danza en Baja California

“Rosita” fue reconocida por la UABC

“Rosita entregó muchos años de vida a esta universidad y a la formación de generaciones de estudiantes”, expresó Mora durante el homenaje.

Gómez Zúñiga también fue reconocida por la UABC con el Mérito Académico en el área de actividades artísticas en 2019.

Desde este 02 de octubre el Salón 1 de Danza queda ligado a la trayectoria de una de las mujeres que formaron parte de la historia de la Facultad de Artes y que dedicó parte de su carrera a la enseñanza de la danza.

Bailarina, coreógrafa y docente, Rosa Andrea Gómez Zúñiga fue recordada durante el homenaje por su trabajo con generaciones de estudiantes y por su aportación al desarrollo de la danza en Baja California