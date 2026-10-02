¡El Nido se pinta de rosa! Arranca en Mexicali el mes de prevención contra el cáncer de mama

La Fundación Mujeres que Viven realizó el tradicional Encendido Rosa, con un llamado a la detección oportuna y al acompañamiento de las mujeres que enfrentan la enfermedad

Mexicali, Baja California.— El Nido de los Águilas se iluminó de rosa la noche del 1 de octubre para marcar el inicio del Mes Rosa en Mexicali, una campaña de concientización sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

La Fundación Mujeres que Viven realizó el tradicional Encendido Rosa en el estadio, donde sobrevivientes, autoridades y representantes de organizaciones empresariales se reunieron para enviar un mensaje de apoyo a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Tras una cuenta regresiva, las instalaciones de El Nido se iluminaron de rosa como símbolo de esperanza y solidaridad.

Javier Gallegos

La presidenta de la Fundación Mujeres que Viven, Ana Lucía Murillo Villalobos, señaló que el encendido busca recordar a las mujeres que atraviesan por un diagnóstico de cáncer de mama que no están solas.

“El encendido rosa es la forma simbólica de decirles a todas las mujeres que lamentablemente padecen cáncer de mama, que siempre hay esperanza”, expresó.

Durante el evento también participó Edith Rodríguez, sobreviviente de cáncer de mama, quien destacó la importancia del acompañamiento emocional durante el tratamiento.

Javier Gallegos

“Tras mi diagnóstico, entendí que el apoyo emocional es vital. En la Fundación Mujeres que Viven encontré la orientación psicológica y la comunidad que necesitaba para no pasar por este proceso sola”, compartió.

Rodríguez llamó a las mujeres a recordar que existen tratamientos y redes de apoyo para enfrentar la enfermedad.

Como parte del inicio de las actividades participaron representantes del Ayuntamiento de Mexicali, el Instituto de la Mujer para el Municipio de Mexicali, el Comité de Turismo y Convenciones, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Mexicali y el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, además de aliados de la Fundación.

Javier Gallegos

Durante octubre, Mujeres que Viven desarrollará distintas actividades de concientización, entre ellas acciones para promover la autoexploración y los estudios médicos oportunos, además de mantener programas que realiza durante todo el año.

Entre sus actividades se encuentran la carrera Paso Rosa, Racing for Boobs, Caminata Rosa, campañas de redondeo con empresas aliadas y pláticas mensuales de prevención.

La Fundación señaló que el objetivo de estas acciones es llevar el mensaje de prevención y diagnóstico oportuno a más personas, bajo la premisa de que la detección temprana puede contribuir a salvar vidas.