Estudiantes de Mexicali ganan segundo y tercer lugar en competencia internacional de robótica en Costa Rica

Luis Alejandro Aragón Baltazar y Wilber Arano Rutilio obtuvieron el segundo y tercer lugar en distintas categorías de Robomatrix Costa Rica 2026 l Foto: Cortesía

Luis Alejandro Aragón Baltazar y Wilber Arano Rutilio obtuvieron el segundo y tercer lugar en distintas categorías de Robomatrix Costa Rica 2026.

Mexicali,B.C.-Dos estudiantes de Mexicali subieron al podio en una competencia internacional de robótica en Costa Rica, donde consiguieron el segundo y tercer lugar en distintas categorías.

Luis Alejandro Aragón Baltazar y Wilber Arano Rutilio, alumnos de quinto semestre de la Preparatoria 16 de Septiembre, compitieron con el equipo Panthers Robotics en el torneo Robomatrix Costa Rica 2026, realizado el pasado 10 de octubre en San José.

Los jóvenes obtuvieron el segundo lugar en la categoría Seguidor de Línea Kits y el tercero en LEGO Sumo, luego de poner a prueba sus habilidades para construir, programar y controlar robots.

Ambos viajaron acompañados de su entrenador, Israel Jiménez, y participaron con el respaldo del Grupo Educativo 16 de Septiembre y Garage Project Hub, donde desarrollan sus conocimientos en robótica y programación.

Conquistan el podio

La competencia se realizó en las instalaciones de CEDES Don Bosco y reunió a participantes interesados en el desarrollo tecnológico, quienes compitieron en distintas pruebas relacionadas con la construcción y programación de robots.

La participación de Panthers Robotics permitió a los estudiantes demostrar sus habilidades en un escenario internacional, además de fortalecer su experiencia en disciplinas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM).

El resultado también refleja el trabajo que realizan los alumnos en los talleres vocacionales de la Preparatoria 16 de Septiembre, donde desarrollan proyectos prácticos vinculados con la robótica y la programación.