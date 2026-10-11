Este es el costo del gas LP en Mexicali del 11 al 17 de octubre

El kilogramo seguirá en 20.29 pesos y el litro en 10.96 pesos, del 11 al 17 de octubre en la capital de Baja California.

Mexicali, B.C.-El precio máximo del gas LP en Mexicali se mantendrá sin cambios durante la semana del 11 al 17 de octubre, de acuerdo con la lista publicada por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El costo máximo será de 20.29 pesos por kilogramo y 10.96 pesos por litro, las mismas tarifas que estuvieron vigentes del 4 al 10 de octubre.

Tras más de un mes de aumentos, el precio máximo del gas LP en Mexicali se mantuvo sin cambios para esta semana.

En BC

Los precios también permanecerán sin cambios en San Felipe, Tecate y Tijuana, donde se aplicarán los mismos costos máximos que en la capital del estado.

En Playas de Rosarito, el kilogramo se venderá hasta en 19.96 pesos y el litro en 10.78 pesos.

En Ensenada y San Quintín, los precios máximos serán de 19.95 pesos por kilogramo y 10.77 pesos por litro.

Los precios estarán vigentes hasta el 17 de octubre, cuando se publique la siguiente actualización semanal.