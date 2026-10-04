Sube el precio del gas LP en Mexicali; aumenta 24 centavos

Un incremento de hasta 24 centavos se registró en Mexicali y otros municipios de Baja California, de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Energía l Foto: Archivo GH

El costo máximo será de 20.29 pesos por kilogramo y 10.96 pesos por litro durante la semana del 4 al 10 de octubre.

Mexicali,B.C.-El gas LP tuvo un incremento de hasta 24 centavos se registró en Mexicali y otros municipios de Baja California, de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

De acuerdo con la CNE, el costo máximo del energético en Mexicali para la semana del 4 al 10 de octubre será de 20.29 pesos por kilogramo y 10.96 pesos por litro.

En la capital del estado se registró un incremento de hasta 24 centavos, ya que la semana anterior, del 27 de septiembre al 3 de octubre, los precios eran de 20.05 pesos por kilogramo y 10.83 pesos por litro.

En San Felipe, Tecate y Tijuana, los precios máximos aplicables para la semana serán también de 20.29 pesos por kilogramo y 10.96 pesos por litro.

En Playas de Rosarito, el kilogramo pasó de 19.72 a 19.96 pesos, un aumento de 24 centavos, mientras que el litro estará en 10.78 pesos.

En Ensenada y San Quintín, municipios con los precios más bajos del energético en el estado, los precios de venta se establecieron en 19.95 pesos por kilogramo y 10.77 pesos por litro.

De acuerdo con lo establecido por la CNE, en municipios como Mexicali, San Felipe, Tecate y Tijuana, el cilindro de 45 kilos rondará los 913 pesos, mientras que el de 30 kilos se venderá en aproximadamente 608 pesos.