Atienden inundaciones en viviendas y calles del Valle de Mexicali tras las lluvias

La DERYD realiza trabajos de desagüe en poblados y colonias l Foto: Cortesía

La DERYD realiza trabajos de desagüe en poblados y colonias; operan cinco pipas y se gestiona la incorporación de otras dos unidades rentadas.

MEXICALI, Baja California.– Los trabajos para retirar el agua acumulada en viviendas y vialidades del Valle de Mexicali continúan tras las lluvias, con intervenciones en el poblado Ricardo Mazón Guerrero, Guadalupe Victoria, el ejido Hermosillo y otras comunidades.

El área operativa de la Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones (DERYD), de la Coordinación de Delegaciones, realiza labores de desagüe en distintos puntos afectados.

Entre los sitios donde se trabaja se encuentra una vivienda en el poblado Ricardo Mazón Guerrero, así como las calles 13 y avenida Matamoros, en la colonia Del Sol, y avenida Guerrero y calle 8, en la zona Centro de Guadalupe Victoria, también conocida como kilómetro 43.

Las labores incluyen además el cruce de calle 18 y avenida Pedro Moreno, en Guadalupe Victoria, así como distintas calles del ejido Hermosillo.

Para atender las afectaciones, actualmente operan cinco pipas propias, mientras se realizan los trámites para incorporar dos unidades rentadas. Con ello se busca mantener los trabajos en el poblado Carranza y extender las intervenciones a la delegación Delta.

La noche anterior, personal de la DERYD, Bomberos, integrantes de la Junta de Mejoras y agricultores brindaron apoyo para desaguar dos viviendas en el ejido Saltillo.

Los trabajos buscan retirar el agua acumulada en los inmuebles y vialidades afectados por las precipitaciones.