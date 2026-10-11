¿Lloverá hoy en Mexicali? Pronostican lluvias y máxima de 27 grados este domingo

El pronóstico contempla precipitaciones durante la mañana y una máxima cercana a los 27 grados l Foto: Isabel Quiroz

El pronóstico contempla precipitaciones durante la mañana y una máxima cercana a los 27 grados; en el Valle Imperial, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos también advierte sobre vientos fuertes.

MEXICALI, Baja California.– La posibilidad de lluvias y un ambiente más fresco marcarán el clima de este domingo 11 de octubre en Mexicali, donde se prevé una temperatura máxima cercana a los 27 grados centígrados y una mínima de 19 grados.

El pronóstico meteorológico consultado para la ciudad contempla periodos de lluvia durante la mañana y condiciones mayormente nubladas al mediodía. La probabilidad de precipitación disminuye durante la tarde y se espera que las condiciones mejoren por la noche.

De acuerdo con el pronóstico por hora, podrían registrarse lluvias alrededor de las 9:00 de la mañana y nuevamente cerca de la 1:00 de la tarde. Para el resto de la jornada se anticipan intervalos nubosos y temperaturas de entre 24 y 27 grados centígrados.

En la región fronteriza, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) emitió un aviso por vientos para el Valle Imperial, con rachas que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora durante la mañana y disminuir por la tarde. El aviso consultado tiene vigencia hasta las 17:00 horas del domingo.

Ante estas condiciones, se recomienda conducir con precaución, especialmente si se presentan lluvias o ráfagas de viento, y mantenerse atentos a las actualizaciones de las autoridades meteorológicas.

El pronóstico puede cambiar durante el día, por lo que se recomienda consultar los avisos oficiales antes de realizar actividades al aire libre.