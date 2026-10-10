Grupo Selectivo pone el ambiente y llena la Isla de las Estrellas

Durante aproximadamente una hora y 30 minutos, la agrupación mantuvo el ambiente, tocando algunas de sus canciones más conocidas.

Mexicali,B.C.- Ante un público que no dejó de cantar y que llenó el recinto, Grupo Selectivo se presentó por segunda ocasión en la Isla de las Estrellas de las Fiestas del Sol.

La noche musical comenzó a las 21:30 horas con la presentación de Banda Renovación, cuyos integrantes pusieron a bailar a los asistentes mientras los fanáticos llegaban poco a poco al recinto.

Fue alrededor de las 23:17 horas cuando Grupo Selectivo subió al escenario entre los gritos y aplausos del público, que expresó su entusiasmo por recibir nuevamente a la agrupación en la feria.

Durante aproximadamente una hora y media, los músicos mantuvieron el ambiente festivo con algunas de sus canciones más conocidas, además de interpretar temas de otros artistas reconocidos en el país.

J.J. Morales

Entre las canciones que interpretaron destacaron “El Foco”, tema con el que abrieron su presentación, así como “R Corte Fino” y “Todo o Nada”, entre otras.

Aunque la mayoría de los asistentes eran jóvenes, también se pudo observar a personas de distintas edades que bailaron y disfrutaron del concierto.

Durante el espectáculo, los integrantes de la agrupación expresaron el cariño que sienten por Mexicali y agradecieron al público por asistir, cantar junto a ellos y darles nuevamente una cálida bienvenida.

Cerca de la 1:00 de la madrugada concluyó la presentación del grupo originario de Culiacán, Sinaloa, y formado en 2017, que cerró así una noche de música, baile y un ambiente festivo en las Fiestas del Sol.

El concierto en cifras

Artistas: Grupo Selectivo

Escenario: Isla de las Estrellas, Fiestas del Sol

Inicio: 23:17 horas

Final: alrededor de la 01:00 horas

Duración aproximada: una hora y media

Canciones: “El Foco”, “R Corte Fino” y “Todo o Nada”, entre otras.