La Sonora Dinamita pone a bailar a la Isla de las Estrellas

La agrupación llevó sus éxitos de cumbia a las Fiestas del Sol; el público aumentó conforme avanzó la presentación, que concluyó cerca de la 1:00 de la madrugada.

Mexicali,B.C.- Al ritmo de la cumbia, La Sonora Dinamita convirtió la Isla de las Estrellas en una pista de baile durante su presentación de este jueves en las Fiestas del Sol, donde los asistentes cantaron sus éxitos y acompañaron con sus pasos varios momentos del espectáculo.

La agrupación colombiana, fundada en 1960 y considerada un referente de la cumbia latinoamericana, llevó su música a Mexicali como parte de la cartelera de las Fiestas del Sol, con un repertorio que ha trascendido generaciones.

El vocalista principal, acompañado por las bailarinas, mantuvo el ritmo tropical sobre el escenario, en una noche en la que el público respondió con baile y coros a lo largo del espectáculo.

Derek Espinoza

La agrupación comenzó su presentación a las 22:50 horas con canciones como “Se me perdió la cadenita”, “Mil horas”, “Qué bello” y “Que nadie sepa mi sufrir”, entre otros temas que animaron a los asistentes y mantuvieron el ambiente festivo.

Conforme avanzó el concierto, más personas se congregaron alrededor del escenario y se sumaron al baile, mientras la música marcaba el ritmo de quienes disfrutaban de la presentación en la Isla de las Estrellas.

Entre canción y canción, los integrantes de la agrupación hicieron pausas para agradecer la respuesta del público, en una presentación en la que el baile se mantuvo como uno de los principales protagonistas.

El espectáculo concluyó alrededor de las 00:50 horas, después de casi dos horas de cumbia y un repertorio que reunió algunos de los temas más conocidos de la agrupación.