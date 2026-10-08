De no haber ido nunca a las Fiestas del Sol a vivirlas en familia; llevarán a mil 200 personas de zonas vulnerables al FEX

BISOM coordina una jornada gratuita para habitantes de más de 20 ejidos y 10 comunidades urbanas; niñas y niños recibirán pulseras para acceder a los juegos mecánicos

Mexicali, Baja California.— Para algunas familias, este año será su primera vez en las Fiestas del Sol. Una mujer de Ángeles de Puebla contó que lleva 22 años viviendo en Mexicali y nunca había acudido a la feria; este sábado podrá hacerlo junto con su familia como parte de una jornada que llevará gratuitamente a alrededor de mil 200 personas de comunidades vulnerables del Valle de Mexicali y la zona urbana.

Francisco Echeverría, director de Bienestar Social Municipal (BISOM), explicó que la iniciativa surgió a partir del trabajo con los comités vecinales y busca acercar la celebración del 50 aniversario de las Fiestas del Sol a personas que, por diferentes circunstancias, no han tenido la oportunidad de asistir.

Cuándo y quiénes van

La jornada será el sábado 10 de octubre, con la llegada de los grupos al FEX alrededor de las 17:30 horas. La convocatoria contempla habitantes de más de 20 ejidos del Valle de Mexicali, entre ellos Colima II, El Mezquital, Hechicera, Compuertas, Carranza, Bataquez, Chiapas I, El México, Tehuantepec, Puente Treviño, Gertrudis, Nuevo León, kilómetro 39, La Curva 43, Delta Oaxaca, Jiquilpan, Irapuato y San Luis Potosí.

También participarán familias de comunidades de la zona urbana como Valle de Puebla II, Sección 6, Ángeles de Puebla, Rincones de Puebla, Castilla, Portales, Bordo del Canal Reforma y Villas de Alarcón, entre otras zonas consideradas de atención prioritaria.

La movilización será posible mediante una coordinación entre BISOM, el FEX, el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado y sus concesionarios, la Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones, así como corporaciones de seguridad que acompañarán los traslados desde las comunidades y hasta el regreso a sus hogares.

Juegos gratis

Uno de los atractivos para las niñas y los niños será el acceso a los juegos mecánicos, ya que recibirán una pulsera que les permitirá utilizar las atracciones durante la jornada. El FEX también otorgará las cortesías de entrada para los asistentes.

Echeverría destacó que se trata de un esfuerzo conjunto y recordó que años atrás existió un esquema de transporte desde el Valle hacia la feria, aunque dejó de realizarse debido a la baja participación. En esta ocasión, dijo, los comités vecinales permitieron organizar nuevamente la movilización y acercar la celebración a las comunidades.

La jornada comenzará con el ingreso a la feria alrededor de las 17:30 horas y las actividades están previstas desde las 18:00. Las familias tendrán una agenda con las opciones disponibles en los diferentes escenarios y a las 21:00 horas se reunirán en un punto establecido para abordar nuevamente los camiones y regresar a sus comunidades.

Para Echeverría, el valor de la actividad va más allá de acudir a una feria. Recordó que, así como algunos niños han expresado que es su primera vez en el cine durante otras actividades de BISOM, ahora algunas familias podrán guardar el recuerdo de su primera visita a las Fiestas del Sol.