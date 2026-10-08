Fiestas del Sol: Ayuntamiento de Mexicali evaluará descuentos y apoyos para locatarios

El gobierno municipal realizará un balance financiero al concluir la feria para determinar si existen condiciones para apoyar a los comerciantes; este sábado habrá transporte gratuito desde el Valle y colonias de Mexicali.

Mexicali,B.C.- Los locatarios de las Fiestas del Sol podrían recibir apoyos o descuentos por parte del Ayuntamiento de Mexicali, una vez que concluya la edición de este año y se conozcan los resultados financieros de la feria.

La alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez informó que será hasta el cierre formal del evento cuando se realice el balance de ingresos y gastos para determinar si existen condiciones para implementar algún beneficio para los comerciantes.

Como parte de las actividades de este fin de semana, este sábado se dispondrá de 25 camiones para trasladar de manera gratuita a familias al recinto ferial. De estas unidades, 15 serán destinadas al Valle de Mexicali y 10 a colonias de la zona urbana.

Las familias que utilicen este transporte tendrán acceso gratuito a las Fiestas del Sol, además de recibir pulseras para utilizar sin costo los juegos mecánicos.

El operativo contará con la coordinación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y otras corporaciones para brindar seguridad durante el regreso de las unidades a los ejidos durante la noche.

Por otra parte, este jueves, a las 20:00 horas, se realizará el evento oficial por el 50 aniversario de las Fiestas del Sol, en el que se entregarán reconocimientos a artistas emblemáticos y comerciantes fundadores de la feria.

Entre los homenajeados se encuentran locatarios que cuentan con trayectorias de hasta 50, 28 y 27 años de participación en esta tradicional festividad de Mexicali.