Sonora Steak Taco suma 25 años en Fiestas del Sol tras casi tres décadas de trayectoria

El negocio cachanilla nació hace 27 años y encontró en las ferias y eventos locales una oportunidad para crecer hasta contar con 30 carretas de servicio.

Mexicali,B.C.- Con 27 años de trayectoria en Mexicali y alrededor de 25 años de participación en las Fiestas del Sol, Sonora Steak Taco se ha consolidado como un negocio local que encontró en los eventos de la ciudad una oportunidad para crecer y llegar a más clientes.

Francisco Bojórquez Pacheco, fundador del establecimiento, recordó que comenzaron hace 27 años, cuando, como muchos emprendedores, se dedicaron a la venta de tacos por necesidad y de manera circunstancial, sin imaginar el camino que recorrerían con el paso del tiempo.

Aunque el nombre hace referencia a Sonora, el negocio es 100% cachanilla, explicó. En sus inicios utilizaban carne procedente de ese estado, pero el incremento en los costos de transporte los llevó a buscar proveedores locales.

“Yo estudié para ser maestro, pero me gustó más ser taquero”, comentó Bojórquez al hablar de su trayectoria. Actualmente, continúa involucrado directamente en la atención a los clientes, además de encargarse de las labores administrativas.

Señaló que uno de los aspectos que más disfruta de su trabajo es observar la satisfacción de quienes consumen sus productos, algo que atribuye a la constancia, las salsas y el sabor de sus preparaciones.

Javier Gallegos

De un primer puesto a 25 años en las Fiestas del Sol

La historia de Sonora Steak Taco en las Fiestas del Sol comenzó hace aproximadamente 25 años, cuando la feria se trasladó del parque Vicente Guerrero a las instalaciones del FEX, un espacio más amplio que abrió oportunidades para los comerciantes interesados en atender a los visitantes.

Bojórquez recordó que el primer espacio que ocuparon tuvo un costo de 3 mil pesos y se encontraba cerca del área del basurero, durante los primeros años de la feria en su actual sede.

El reconocimiento por cumplir 25 años de participación tomó por sorpresa al comerciante, quien explicó que apenas recientemente hizo cuentas para dimensionar cuánto tiempo llevaba presente en el evento.

Para calcular los años de trayectoria, recordó las distintas administraciones municipales que habían transcurrido desde que comenzó a participar en la feria, hasta confirmar que superaba los 25 años de presencia.

Un negocio que creció con los eventos locales

El taquero describió la venta de alimentos como una actividad noble, aunque también absorbente, debido al tiempo y la dedicación que exige mantener un negocio de este tipo.

Reconoció que, como ocurre con cualquier empresa, han enfrentado días buenos y malos; sin embargo, aseguró que alrededor del 90% de sus participaciones en eventos resultan exitosas.

Actualmente, Sonora Steak Taco cuenta con 30 carretas para atender distintos compromisos, desde ferias y celebraciones populares hasta eventos particulares. Entre las actividades en las que tiene presencia se encuentran las Fiestas del Sol, la AgroBaja y la Villa Navideña.

Finalmente, el empresario invitó a quienes todavía no conocen el negocio a visitar sus puestos durante las distintas actividades que se realizan en Mexicali, donde busca mantener la atención y el sabor que han caracterizado al establecimiento durante casi tres décadas.