El Gran Silencio hace brincar y bailar a los cachanillas con rock y música urbana

La agrupación de Monterrey puso a brincar y bailar a los cachanillas con sus clásicos, nuevas canciones y un homenaje a Celso Piña durante su presentación en las Fiestas del Sol.

Mexicali,B.C.- “¡Arriba las manos, Mexicali de mi corazón!”, gritó Tony Hernández desde el escenario de la Isla de las Estrellas, mientras el público respondía con gritos, brincos y baile durante la presentación de El Gran Silencio en las Fiestas del Sol 2026.

La agrupación regiomontana hizo un recorrido por algunos de los temas que han marcado su trayectoria, entre ellos “Cumbia Saund System”, “Prende la Vela” y “Guacharaca Power Saund”, con los que mantuvo a los asistentes en movimiento y confirmó la vigencia de su particular mezcla de rock, cumbia y música urbana.

Uno de los momentos más significativos de la presentación llegó con el homenaje a Celso Piña, músico fallecido en 2019 y considerado una de las principales inspiraciones de El Gran Silencio.

La banda recordó su legado a través de la música y reconoció la influencia que tuvo en su propia propuesta sonora.

El repertorio también incluyó canciones como “Ayer”, “Estado de Emergencia” y “Lo que no fue no será”, temas que fueron reconocidos por distintas generaciones de seguidores que se reunieron frente al escenario para acompañar a la banda con sus propias voces.

La respuesta del público mostró el alcance de una agrupación que ha logrado mantenerse vigente entre generaciones, pues entre los asistentes se encontraban desde adolescentes hasta quienes siguen a El Gran Silencio desde sus primeros años de trayectoria.

Derek Espinoza

La presentación también sirvió para continuar con los festejos por los 34 años de la agrupación, que durante una rueda de prensa previa al concierto compartió su emoción por regresar a Mexicali y encontrarse nuevamente con sus seguidores.

Como parte de esta etapa de celebración, la banda adelantó que durante su presentación mostraría tres de sus nuevas canciones, sumando material reciente a un repertorio que conserva algunos de los temas más reconocidos de su carrera.

Con el público brincando, bailando y coreando sus canciones, El Gran Silencio convirtió la Isla de las Estrellas en un punto de encuentro entre distintas generaciones y cerró su paso por las Fiestas del Sol, demostrando que su mezcla de sonidos sigue encontrando respuesta entre los cachanillas.