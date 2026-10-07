Grupo Selectivo llega a las Fiestas del Sol con sus Corridos Goodvibes

Grupo Selectivo se presentará en las Fiestas del Sol con sus populares Corridos Goodvibes y temas como “Se Volvieron Locos” y “El Elegido” l Foto: GrupoSelectivoOfficial

Grupo Selectivo se presentará en las Fiestas del Sol con sus populares Corridos Goodvibes y temas como “Se Volvieron Locos” y “El Elegido”.

Mexicali,B.C.-Grupo Selectivo llegará a las Fiestas Sol para poner a bailar a los cachanillas, es por eso que te contamos algunos datos que quizás no conocías.

Grupo Selectivo se formó en 2017 y busca darle un giro fresco a los corridos con una nueva tendencia que ellos mismos denominan “Corridos Goodvibes”.

Aunque han mencionado que no fueron ellos quienes crearon este género, su propuesta busca ofrecer un sonido diferente y más actual.

La agrupación está integrada por Yan Vega, en el acordeón y segunda voz; César Gastélum, como voz principal; Kevin Arellano, en el bajo; Christian, en la batería, y Giovanni Beltrán, en el bajo sexto.

Canciones más populares

Entre las canciones que han logrado mayor popularidad se encuentran “Se Volvieron Locos”, “Se Me Da”, “El Elegido”, “Exoticón” y “Sueño”, temas con los que han ganado presencia entre los seguidores del género.

¿Cuándo llegará Grupo Selectivo a las Fiestas del Sol?

Grupo Selectivo llegará a Mexicali como parte de la cartelera de las Fiestas del Sol, donde se presentará en las Islas de las Estrellas ante el público cachanilla y llevará sus llamados Corridos Goodvibes al escenario.

¿Qué son los Corridos Goodvibes?

Los Corridos Goodvibes son una propuesta musical dentro del género regional mexicano. A diferencia de otros corridos que abordan temas relacionados con delitos o excesos, sus letras se enfocan en historias de superación personal, esfuerzo, metas cumplidas y motivación.