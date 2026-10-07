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Grupo Selectivo llega a las Fiestas del Sol con sus Corridos Goodvibes

Grupo Selectivo se presentará en las Fiestas del Sol con sus populares Corridos Goodvibes y temas como “Se Volvieron Locos” y “El Elegido”.

Grupo Selectivo llega a las Fiestas del Sol con sus Corridos Goodvibes

Grupo Selectivo se presentará en las Fiestas del Sol con sus populares Corridos Goodvibes y temas como “Se Volvieron Locos” y “El Elegido” l Foto: GrupoSelectivoOfficial

Por Luis García  

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Mexicali,B.C.-Grupo Selectivo llegará a las Fiestas Sol para poner a bailar a los cachanillas, es por eso que te contamos algunos datos que quizás no conocías.

Grupo Selectivo se formó en 2017 y busca darle un giro fresco a los corridos con una nueva tendencia que ellos mismos denominan “Corridos Goodvibes”.

Aunque han mencionado que no fueron ellos quienes crearon este género, su propuesta busca ofrecer un sonido diferente y más actual.

¿Quiénes son Los Chavalitos? Conoce al grupo que se presentará en las Fiestas del Sol

Mexicali

¿Quiénes son Los Chavalitos?

La agrupación está integrada por Yan Vega, en el acordeón y segunda voz; César Gastélum, como voz principal; Kevin Arellano, en el bajo; Christian, en la batería, y Giovanni Beltrán, en el bajo sexto.

Canciones más populares

Entre las canciones que han logrado mayor popularidad se encuentran “Se Volvieron Locos”, “Se Me Da”, “El Elegido”, “Exoticón” y “Sueño”, temas con los que han ganado presencia entre los seguidores del género.

¿Cuándo llegará Grupo Selectivo a las Fiestas del Sol?

Grupo Selectivo llegará a Mexicali como parte de la cartelera de las Fiestas del Sol, donde se presentará en las Islas de las Estrellas ante el público cachanilla y llevará sus llamados Corridos Goodvibes al escenario.

¿Qué son los Corridos Goodvibes?

Los Corridos Goodvibes son una propuesta musical dentro del género regional mexicano. A diferencia de otros corridos que abordan temas relacionados con delitos o excesos, sus letras se enfocan en historias de superación personal, esfuerzo, metas cumplidas y motivación.

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