CESPM alista 170 trabajadores y maquinaria ante posibles lluvias en Mexicali

Con 170 trabajadores y 147 unidades de equipo y maquinaria, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) l Foto: Cortesía

El organismo dispone de 147 unidades de equipo y maquinaria, incluidas motobombas y equipos de desazolve; tiene identificados 24 puntos críticos en Mexicali, el valle y San Felipe.

MEXICALI.– Con 170 trabajadores y 147 unidades de equipo y maquinaria, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) prepara un operativo para atender posibles emergencias por lluvias, con acciones que abarcan desde la limpieza preventiva de drenes hasta el bombeo de agua acumulada y la revisión de daños en la infraestructura.

El organismo informó que personal de las áreas de redes, cárcamos, plantas de bombeo de aguas residuales, construcción y plantas potabilizadoras revisó los procedimientos para responder ante una posible contingencia y mantener el suministro de agua potable mediante el uso de generadores.

Maquinaria y prevención

Entre los recursos disponibles se encuentran 14 equipos de desazolve, 11 unidades para sondeo de alcantarillado y 18 motobombas: ocho de cuatro pulgadas, ocho de seis y dos de ocho pulgadas. También cuenta con 29 retroexcavadoras, cuatro camiones pipa, 10 camiones de volteo y una excavadora de brazo largo, entre otras unidades.

La estrategia contempla revisar diariamente los pronósticos meteorológicos y realizar labores de limpieza en drenes, lagunas de retención, bocas de tormenta y redes pluviales. De acuerdo con la CESPM, dentro de la mancha urbana existen 148 kilómetros de drenes.

Entre las zonas donde se realizan trabajos preventivos están los drenes México, Internacional, Tula, Mexicali y Wisteria, así como las lagunas pluviales de Gómez Morín. Cuando aumenta la probabilidad de lluvia, también se considera el mantenimiento de bocas de tormenta en Río Nuevo y el desazolve de cárcamos en pasos a desnivel, como el de Lázaro Cárdenas y López Mateos.

Durante las precipitaciones, el organismo prevé instalar un centro de atención y seguimiento de reportes recibidos a través del número 073. Las labores incluirían la apertura de desfogues, regulación de compuertas, supervisión de cárcamos pluviales, retiro de obstrucciones y bombeo en sectores con acumulación de agua.

Identifican áreas críticas

La CESPM tiene identificados 24 puntos o zonas críticas: 12 en Mexicali, 10 en el valle y dos en San Felipe. En la ciudad se encuentran El Vidrio y Agualeguas, los alrededores de la bóveda de Río Nuevo, el desnivel de Eje Central y sectores cercanos a drenes, además de áreas de Villa Fontana, Santa Bárbara y Venustiano Carranza.

En el valle, los puntos señalados incluyen Guadalupe Victoria, Estación Coahuila, Los Algodones y Ciudad Morelos. En San Felipe, se contemplan calles e infraestructura cercanas al malecón y al cauce del río Santa Catarina.

Una vez que pasen las lluvias, el plan incluye retirar el agua acumulada con pipas y motobombas, limpiar drenes y cárcamos e inspeccionar las redes mediante video para detectar posibles colapsos.

La dependencia señaló que la preparación busca atender las distintas etapas de una contingencia, desde las acciones preventivas hasta la recuperación de la infraestructura después de las precipitaciones.