Inspector desata el ska y la nostalgia en las Fiestas del Sol

La banda recorrió más de 30 años de trayectoria ante un público cachanilla que cantó, bailó, gritó y armó el slam en la Isla de las Estrellas.

Mexicali,B.C.- Más de tres décadas de ska mexicano, canciones que han acompañado a varias generaciones y una conexión que Inspector ha construido con Mexicali se encontraron la noche del martes en la Isla de las Estrellas, donde la agrupación llevó al público por un recorrido por su trayectoria musical.

Previo a subir al escenario, Big Javy habló de los más de 30 años que la banda ha permanecido unida y señaló que lo que los ha mantenido juntos durante todo este tiempo es el amor al arte y al ska.

También habló de Mexicali como un hogar, por la familiaridad que tiene con las Fiestas del Sol y los encuentros que ha tenido a lo largo de los años con el público cachanilla.

Inspector abrió el concierto con “Cara de Chango”, para después llevar la presentación por distintas etapas de su discografía. A lo largo de la noche sonaron temas como “Es Por Ti”, “Grita”, “Como un Sol”, “Y Qué” y “Me Estoy Enamorando”, además de versiones de canciones de grandes cantautores mexicanos.

Saúl Martínez

La respuesta del público fue creciendo con cada canción. La Isla de las Estrellas se convirtió en una pista improvisada en la que los asistentes cantaron, bailaron, gritaron y armaron el slam, mientras la banda mantenía el ritmo sobre el escenario.

El repertorio permitió recorrer distintas épocas de Inspector y mostrar la mezcla entre sus propias canciones y las versiones que han incorporado a su propuesta, en una noche marcada por el ska, la nostalgia y la celebración.

La agrupación inició su presentación cerca de las 10:45 de la noche y continuó hasta poco después de la medianoche, manteniendo la interacción con un público que respondió a cada uno de los temas.

El cierre llegó con “Amargo Adiós”, con el que Inspector puso fin a una presentación que volvió a reunir a la banda con los cachanillas en una de las ediciones de las Fiestas del Sol en las que ya se ha convertido en un grupo recurrente.

Los datos del concierto

Artista - Inspector

Evento: Fiestas del Sol 2026

Escenario: Isla de las Estrellas

Inicio: Cerca de las 22:45 horas

Final: Poco después de la medianoche

Apertura: “Cara de Chango”

Canciones destacadas: “Es Por Ti”, “Grita”, “Como un Sol”, “Y Qué”, “Me Estoy Enamorando”

Cierre: “Amargo Adiós”

Repertorio: Canciones de sus 30 años de discografía

Respuesta del público: Cantos, baile, gritos y slam