Foro Eleva arranca su edición 14 con análisis sobre economía, política y tecnología

El encuentro empresarial arrancó en Mexicali con la participación de Leo Zuckermann, quien analizó los retos económicos y políticos del país, así como el impacto que tendrá la inteligencia artificial.

Mexicali,B.C.- Con una agenda enfocada en los principales retos económicos, políticos y tecnológicos que enfrenta México, inició este miércoles en Mexicali la edición 14 del Foro Eleva, encuentro que reúne a representantes del sector empresarial para analizar las condiciones que pueden impactar el desarrollo de la región.

La primera participación estuvo a cargo del analista político y económico Leo Zuckermann, quien presentó la conferencia “Perspectivas políticas y económicas de México”, con un análisis sobre la relación comercial con Estados Unidos, las finanzas públicas, el escenario político rumbo a 2027 y los cambios que traerá la inteligencia artificial.

Zuckermann destacó la posición de México dentro del comercio internacional y, particularmente, su integración económica con Estados Unidos, relación que consideró representa tanto una dependencia como una ventaja para el país debido a su cercanía con uno de sus principales mercados.

Señaló que México se ha convertido en el principal exportador de mercancías hacia Estados Unidos, mientras enfrenta un escenario marcado por los aranceles, las tensiones comerciales y las decisiones de la administración estadounidense.

Llamó al sector empresarial a mantener la capacidad de adaptación frente a los cambios que se están produciendo en la economía mundial, particularmente por factores como la relación entre Estados Unidos y China y el desarrollo acelerado de nuevas tecnologías.

“Hay que saber adaptarse a la incertidumbre”, señaló durante su participación.

Otro de los temas abordados fue el avance de la inteligencia artificial. Consideró que su desarrollo tendrá efectos importantes sobre la economía y las actividades productivas durante los próximos años, por lo que los empresarios deberán prepararse para los cambios que genere.

Javier Gallegos

Rumbo a la política

Zuckermann destacó, en el ámbito político, las elecciones de 2027, cuando estarán en juego 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, además de congresos locales y ayuntamientos, escenario que también puede generar cambios en las condiciones para el sector productivo.

El analista también habló sobre las finanzas públicas y el crecimiento de los programas sociales, y señaló que representan uno de los retos para el Gobierno federal en un contexto de bajo crecimiento económico.

Para Mexicali, destacó que su ubicación fronteriza representa una ventaja ante este escenario, debido a la cercanía con Estados Unidos y a las oportunidades que genera la integración económica entre ambos países.

Con la participación de Leo Zuckermann comenzó la agenda del Foro Eleva 2026, que en su edición 14 busca generar un espacio de análisis para el sector empresarial mediante conferencias y encuentros relacionados con economía, política, innovación y transformación tecnológica.

Las actividades continuarán durante la jornada con la participación de distintos especialistas, quienes abordarán otros temas de interés para el sector productivo de Mexicali.