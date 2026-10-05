Foro Eleva aprovecha el entorno político de BC para analizar, aprender y generar nuevas alianzas

Con la expectativa de reunir nuevamente a empresarios, emprendedores y participantes de distintos sectores, este miércoles 7 de octubre se realizará la edición 14 del Foro Eleva l Foto: Arturo Ceceña

La edición 14 del encuentro combinará conferencias sobre economía, política, inteligencia artificial e innovación con un espacio de networking.

Mexicali,B.C.-Con la expectativa de reunir nuevamente a empresarios, emprendedores y participantes de distintos sectores, este miércoles 7 de octubre se realizará la edición 14 del Foro Eleva, un encuentro que busca aprovechar la coyuntura política de los tiempos electorales que se encuentran cercanos en el estado, entre otros temas de éxitos empresariales.

Paola Menchaca Sánchez, directora de Coparmex Mexicali, señaló que la selección de los temas y conferencistas parte también de las peticiones de los propios socios y asistentes, con el objetivo de mantener el contenido del foro relacionado con las necesidades y cambios que enfrenta actualmente el sector empresarial.

Este año, explicó, se tomó en cuenta además el contexto de un año preelectoral, por lo que consideraron importante incorporar una perspectiva sobre el panorama político y económico del país.

La jornada comenzará con Leo Zuckermann, quien abordará el escenario económico y político y hacia dónde se dirige el país. Posteriormente, Luis Naranjo compartirá su experiencia de crecimiento empresarial, mientras que Lino Romero hablará sobre la aplicación de la inteligencia artificial en los negocios.

Después del receso participará la politóloga Mariana Chávez, con una conferencia sobre cómo enfrentar los cambios en el entorno, y finalmente Alejandra Ríos abordará la innovación y la necesidad de reinventarse ante los distintos contextos y generaciones.

Menchaca Sánchez destacó que el Foro Eleva busca que las conferencias no se queden únicamente en el aprendizaje, sino que los asistentes puedan establecer relaciones a partir de lo que escuchan durante la jornada.

Por ello, el encuentro concluirá con un espacio de networking, en el que empresarios y participantes podrán intercambiar contactos, conocer posibles socios y generar alianzas comerciales o laborales.

Algunos de los conferencistas también permanecerán en esta actividad para convivir con los asistentes y atender dudas. “Vas a una jornada de haber escuchado a conferencistas, expertos todo el día y justamente es el momento en que toca poner en marcha todas esas herramientas que adquiriste durante el día”, explicó.

Todavía hay boletos

La directora de Coparmex Mexicali informó que quedan pocos carnets para asistir a la jornada completa, por lo que los interesados pueden solicitar información a través de las redes sociales de Foro Eleva Mexicali y Coparmex Mexicali, acudir directamente al Centro Empresarial.

También pueden solicitar información mediante el correo socios@coparmex.com.