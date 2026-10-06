Suspenden clases en Tijuana por calor extremo de hasta 40 grados centígrados; fallas en red eléctrica y agua agravan la contingencia

La suspensión de clases presenciales aplicará desde el turno vespertino de este martes y durante todo el miércoles en escuelas públicas de todos los niveles.

Mexicali,B.C.- Las clases presenciales fueron suspendidas en Tijuana a partir del turno vespertino de este martes y durante todo el miércoles debido a las altas temperaturas, que se aproximan a los 40 grados Celsius en algunas zonas de la ciudad.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que la medida se tomó ante las condiciones de calor que se presentan en Tijuana y aplicará para las escuelas públicas de todos los niveles educativos.

La suspensión contempla desde preescolar hasta educación media superior y superior, además de instituciones como la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) y el Instituto Tecnológico de Tijuana.

De acuerdo con la secretaria de Educación del Estado, Irma Martínez Manríquez, una de las condiciones que diferencia a Tijuana de Mexicali es que la mayoría de los planteles educativos de la ciudad no cuentan con infraestructura suficiente de climatización para enfrentar temperaturas elevadas.

Las actividades escolares no serán suspendidas, sino que continuarán mediante esquemas a distancia.

Los docentes podrán utilizar plataformas digitales o cuadernillos de trabajo para los estudiantes que no cuentan con acceso a internet.

En el caso de los colegios particulares, las autoridades educativas dejaron en manos de cada institución la decisión de mantener las clases presenciales o migrar temporalmente a una modalidad a distancia.

Reportan afectaciones en luz y agua

De manera paralela a la situación por las altas temperaturas, distintas zonas de Tijuana han registrado afectaciones en el suministro de energía eléctrica y agua potable.

De acuerdo con Joaquín Gutiérrez Ley, director general de la Comisión Estatal de Energía de Baja California, el incremento en la demanda de electricidad por el uso de equipos de enfriamiento ha generado interrupciones en el servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), principalmente en sectores de la zona este de la ciudad.

Los cortes de energía también han repercutido en el suministro de agua, debido a que afectan el funcionamiento de los sistemas de bombeo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

Ante esta situación, algunas colonias han presentado problemas de abastecimiento, por lo que se implementó un operativo para distribuir agua mediante pipas, con la participación del DIF Estatal, Bienestar y la CESPT.

Por su parte, la CFE informó sobre un proyecto para construir tres nuevas subestaciones eléctricas en zonas consideradas críticas de Tijuana, con el objetivo de reforzar la infraestructura de la red.