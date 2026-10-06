Soles busca asegurar el liderato ante Fuerza Regia

Mexicali cerrará la temporada regular en casa ante Monterrey, al que enfrentará este 6 y 7 de octubre; una victoria le dará la cima de la LNBP por segundo año consecutivo.

Mexicali,B.C.- Por el liderato, Soles de Mexicali cerrará la temporada regular en casa ante Fuerza Regia de Monterrey este 6 y 7 de octubre en el Auditorio del Estado, a partir de las 20:00 horas.

La tropa de Pablo García marcha en la cima de la clasificación de la LNBP con marca de 20-6, para sumar 46 puntos. Una victoria le daría el liderato por segunda temporada consecutiva, mientras que los regiomontanos son terceros con 18-8 y un total de 44 unidades.

Curiosamente, ambas quintetas se enfrentaron en el arranque de la temporada, el 25 y 26 de julio, cuando Soles cayó en los dos juegos, ambos en tiempo extra, por marcadores de 94-91 y 95-89.

Para esta serie, Mexicali llega con división de triunfos ante Ciudad de México, por pizarras de 94-83 y 86-43, mientras que Monterrey también dividió victorias ante Astros de Jalisco, con marcadores de 77-74 y 101-87.

En estadísticas colectivas, Monterrey es el tercer mejor equipo a la ofensiva, con un promedio de 86.8 puntos por juego, mientras que Soles es quinto con 85.3. A la defensiva, Mexicali es número uno con 73.5 puntos permitidos por encuentro y Fuerza Regia ocupa la cuarta posición con 82.1.

Los mejores anotadores de Soles son Connor Zinaich, con 12.83 puntos por juego; Kaleb Hunter, con 12.22, y Joseph Thomasson, con 10.9.

Por los regiomontanos, Joshua Ibarra es el número uno con 19 puntos por juego, mientras que Scott Bamforth ocupa el segundo lugar con 15.42 unidades por encuentro.

SOLES VS FUERZA REGÍA.

Fecha: Hoy

Hora: 20:00 horas

Lugar: Auditorio del Estado

TV: LNBP YouTubeRadio: 89.9 FM