Soles de Mexicali aplasta 86-43 a Diablos Rojos y llega a 20 victorias

Mexicali dominó de principio a fin y cerrará la temporada regular ante Fuerza Regia de Monterrey.

Mexicali,B.C.- Un último cuarto de 26-8 marcó el rumbo de la victoria para Soles de Mexicali, que venció 86-43 a Diablos Rojos de Ciudad de México en el encuentro disputado en el Auditorio del Estado.

Con este resultado, la tropa de Pablo García mejoró su marca a 20-6 para llegar a 46 unidades en la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Durante los primeros diez minutos, el juego se mantuvo intenso y con una sólida defensa de ambas quintetas. En el ataque, Jordan Sakho lideró la ofensiva de Soles con cuatro puntos, todos en la pintura, para terminar el primer cuarto con ventaja de 17-16.

En el segundo cuarto, Mexicali mostró una mejor defensa, tanto personal como de zona, con la que logró contener el ataque de Diablos. A la ofensiva, Juan Contreras y TJ Campbell aportaron triples para que Soles llegara al descanso con ventaja de 41-29.

Tras el descanso, Soles tuvo un excelente inicio con una racha de 8-0. Además, su defensa provocó que Ciudad de México no anotara durante los primeros cuatro minutos y medio del periodo, lo que permitió a Mexicali ampliar la ventaja a 60-35.

Al finalizar los 40 minutos de acción, Mexicali superó ampliamente a Diablos en porcentaje de tiro, con 52.38% frente a 26.92%. En triples, Soles terminó con 36.64%, por 19.05% de Ciudad de México.

En asistencias, los cachanillas registraron 26, mientras que los capitalinos sumaron únicamente siete.

Soles de Mexicali se mantendrá en tierras cachanillas y cerrará la temporada regular los días 6 y 7 de octubre ante Fuerza Regia de Monterrey, ambos encuentros programados a las 20:00 horas.