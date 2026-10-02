Soles cae ante Diablos Rojos y suma segunda derrota en casa

Soles perdió 84-93 ante Ciudad de México, pero se mantiene como líder de la LNBP con marca de 19-6.

Mexicali,B.C.- Soles de Mexicali sufrió su segunda derrota consecutiva en casa al caer 84-93 ante los Diablos Rojos de Ciudad de México, en encuentro disputado en el Auditorio del Estado.

A pesar del resultado, Mexicali se mantiene en la cima de la clasificación con marca de 19-6 y llegó a 44 puntos después de 25 jornadas de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

En el primer cuarto, Mexicali comenzó efectivo con una racha de 8-0. Diablos consiguió sus primeros dos puntos después de tres minutos de juego, pero los visitantes reaccionaron y lograron una racha de 8-0 para tomar ventaja de 23-21 al finalizar el periodo.

Nuevamente en el segundo parcial, Soles tuvo un inicio positivo con una racha de 7-0, incluidos dos triples de TJ Campbell. Además, Mexicali aprovechó las pérdidas de balón de los capitalinos, quienes terminaron con tres en el periodo, para irse al descanso con ventaja de 48-41.

Para el regreso del descanso, Soles tuvo buenos momentos con Jordan Sakho en la pintura y tiros de media distancia de Bryan Martínez. Sin embargo, los capitalinos respondieron con encestes de Justin Wright y Ángel Núñez para acercarse 68-66 al finalizar el tercer cuarto.

En el último periodo, las acciones se tornaron tensas y Pablo García fue expulsado del encuentro.

Luego de 40 minutos de juego, Mexicali terminó con un 44.44 por ciento de efectividad en tiros de campo, por 52.46 de Diablos Rojos. Desde la línea de tres puntos, Soles registró un 34.62 por ciento, mientras que los visitantes finalizaron con 45.45 por ciento.

Soles de Mexicali y Diablos Rojos disputarán mañana el segundo y último encuentro de la serie, a partir de las 20:00 horas, tiempo de Baja California, nuevamente en el Auditorio del Estado.