Naylea Sanabia cae por nocaut ante Fernanda Monge
La boxeadora cachanilla perdió en el sexto asalto en Hermosillo, donde estaba en disputa el campeonato Internacional del CMB en peso supermosca.
Mexicali,B.C.- La pugilista cachanilla Naylea “Niña” Sanabia (11-6, 5 KO’s) perdió por nocaut ante la hermosillense Fernanda Monge (4-0, 1 KO’s), en un combate realizado en el Gimnasio UNISON de Hermosillo y organizado por la promotora Coliseo Boxing.
A los 59 segundos del sexto asalto, Sanabia recibió un fuerte derechazo en las zonas blandas que obligó a la mexicalense a poner una rodilla en la lona y dar por finalizada la contienda, en la que estaba en disputa el cinturón Internacional del CMB en la división supermosca, a diez asaltos.
“Agradecida por bajar con bien del ring, no ganamos, pero así es este hermoso deporte que me ha dado momentos de mucha alegría y, a la vez, momentos amargos; todo tiene su tiempo”, publicó la boxeadora de 28 años en sus redes sociales.
Desde el primer asalto, Monge comenzó a demostrar una gran técnica y a lanzar volados de derecha que impactaron en el rostro de Sanabia.
Para el tercer asalto, el réferi detuvo la pelea debido a que Sanabia tuvo problemas con su cabello, por lo que Alberto Ramos se encargó de sujetárselo con cinta adhesiva para evitar molestias a la mexicalense.
En el cuarto y quinto asalto, Naylea demostró algunos destellos boxísticos, pero Monge se mantuvo firme y fue la que soltó los golpes más contundentes con volado y uppers de derecha.