Naylea Sanabia busca celebrar su cumpleaños con un título del CMB

La cachanilla enfrentará este 3 de octubre a Fernanda Monge por el campeonato internacional supermosca del CMB, en una pelea pactada a diez rounds.

Mexicali,B.C.- En su semana de cumpleaños, Naylea “Niña” Sanabia (11-5, 5 KO) buscará celebrarlo con el campeonato internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante la sonorense Fernanda Monge (3-0).

El combate está pactado a 10 asaltos, en la división de peso supermosca, y se realizará este 3 de octubre a partir de las 19:30 horas, tiempo de Baja California, en el Gimnasio UNISON.

Cabe destacar que esta función estaba programada para el 29 de septiembre; sin embargo, debido a los hechos violentos ocurridos en el ring del CUM, fue reprogramada.

“Estamos listas. Sí nos destanteamos un poco por lo que pasó, pero igual mantuvimos el ritmo y la concentración. Tenemos las mismas ganas y mentalidad de ganar la pelea”, comentó Naylea, quien cumplió años el pasado 30 de septiembre.

La pugilista del Gimnasio Pancho Villa llega con cuatro peleas sin conocer la victoria. En su última presentación empató con Melisa Meraz el 14 de marzo. Por su parte, la hermosillense Fernanda Monge derrotó por decisión unánime a Fabiola Caporal el 6 de junio.

“Ya nos vimos las caras un montón de veces. Mantengo la mentalidad de ir a Hermosillo a demostrar lo mejor de mí, demostrar mis cualidades boxísticas y sacar la victoria. Me visualizo con mentalidad ganadora”, comentó la boxeadora de 28 años.

Bajo las órdenes de su entrenador, Alberto Ramos, Sanabia mantuvo sesiones de entrenamiento de dos a tres horas diarias.

“Desde un principio no sabíamos la fecha, pero, si acaso, solo entrené muy tranquilo uno o dos días. Después volvimos a hacer sparring con compañeros del gimnasio, porque ya era muy apresurado buscar a otras peleadoras”, concluyó Naylea.