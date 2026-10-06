Mexicali alcanzará los 39 grados este martes; prevén más calor a partir del miércoles

La temperatura media global del aire en la superficie fue 1.65 °C superior a la línea base preindustrial estimada. | Crédito: canva

El pronóstico de NOAA anticipa un incremento de las temperaturas durante los próximos días por la presencia de un sistema de alta presión.

Mexicali,B.C.- Una jornada soleada y calurosa se espera este martes en Mexicali, con una máxima de 39 grados centígrados y una mínima de 26 grados, de acuerdo con el pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El reporte señala además una humedad relativa de hasta 57%, mientras que las condiciones del viento serán principalmente en calma durante el día.

El calor aumentará durante los siguientes días debido a la presencia de un sistema de alta presión, que favorecerá condiciones más cálidas en la región.

Para este miércoles, jueves y viernes, se prevén temperaturas superiores a los 41 grados centígrados, por lo que el calor será más intenso en Mexicali durante la segunda mitad de la semana.

Ante estas condiciones, se recomienda extremar precauciones, principalmente durante las horas de mayor temperatura, evitar exposiciones prolongadas al sol y mantenerse bien hidratado.