Regresa el calor intenso a Mexicali: alcanzará los 41 grados esta semana

El calor intenso regresa a Mexicali durante la próxima semana, cuando se alcanzarán los 41 grados centígrados l Foto: Archivo

Las temperaturas subirán gradualmente desde el lunes y las sensaciones térmicas podrían llegar hasta los 43 o 44 grados.

Mexicali,B.C.-El calor intenso regresa a Mexicali durante la próxima semana, cuando se alcanzarán los 41 grados centígrados, con sensaciones térmicas de hasta 43 o 44, de acuerdo con el pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Este lunes se espera una temperatura máxima de 38 grados centígrados, con una mínima de 26 grados y vientos de entre 10 y 15 kilómetros por hora.

La temperatura incrementará gradualmente, pues el martes la máxima será de 39 grados centígrados, con vientos ligeros de 5 a 10 kilómetros por hora.

El miércoles inicia el calor más intenso, con temperaturas máximas de 40 grados centígrados, mismo que se mantendrá hasta el jueves, cuando se alcancen los 41 grados, con vientos de solo 10 kilómetros por hora.

El viernes el calor ya no será tan intenso, pues las temperaturas bajarán a los 39 grados, con mínimas de 26 grados y vientos ligeros de solo 5 kilómetros por hora.

Será el próximo sábado el día más agradable de la semana, con temperaturas máximas de 37 grados y vientos que alcanzarán ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora.