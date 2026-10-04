Verano llega a su fin, pero el calor en Mexicali, no; habrá 38 grados este domingo

Mexicali tendrá este domingo una jornada soleada y calurosa, con una temperatura máxima de 38 grados centígrados l Foto: Cortesía

La Unidad Municipal de Protección Civil prevé una temperatura mínima de 26 grados y humedad relativa de hasta 37% durante este domingo.

Mexical,B.C.-Mexicali tendrá este domingo una jornada soleada y calurosa, con una temperatura máxima de 38 grados centígrados, de acuerdo con el pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), compartido por la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC).

El reporte señala que la temperatura mínima será de 26 grados, mientras que los vientos se mantendrán suaves, con velocidades de entre 5 y 15 kilómetros por hora.

La humedad relativa podría alcanzar hasta 37% durante el día.

Con estas condiciones, se espera una jornada de calor y cielo despejado en la capital de Baja California, por lo que se recomienda tomar precauciones durante las actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor temperatura.