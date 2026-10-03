Mexicali llegará a 39 grados este sábado; prevén hasta 45°C en los próximos días

Mexicali iniciará la semana con temperaturas de hasta 47 grados centígrados; calor podría dar tregua acercándose el fin de semana l Foto: Archivo GH

La temperatura máxima alcanzará los 39 grados este sábado y el pronóstico anticipa un incremento del calor durante los próximos días.

Mexicali,B.C.- Mexicali tendrá este sábado una jornada mayormente soleada, con una temperatura máxima de 39 grados centígrados, de acuerdo con información de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, difundida por la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Para este día se pronostica una temperatura mínima de 24 grados centígrados, mientras que los vientos se mantendrán entre 15 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

La humedad relativa podría alcanzar hasta 38%, por lo que se espera una jornada cálida y seca en la ciudad.

Prevén temperaturas de hasta 45 grados en los próximos días

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que las temperaturas continuarán elevándose durante los próximos días, con máximas que podrían alcanzar entre 42 y 45 grados centígrados.

También se esperan vientos de hasta 23 kilómetros por hora, por lo que las condiciones cálidas continuarán en Mexicali durante los siguientes días.