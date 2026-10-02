Clima Mexicali: temperaturas de hasta 39 grados este fin de semana

El pronóstico anticipa días soleados y sin lluvias, con máximas de 39 grados durante sábado y domingo.

Mexicali,B.C.- Mexicali mantendrá temperaturas elevadas durante este fin de semana, con máximas de hasta 39 grados centígrados y cielos despejados tanto el sábado como el domingo, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos.

Para este viernes 2 de octubre, se espera una jornada soleada, con una temperatura máxima de alrededor de 39 grados y una mínima de 25 grados centígrados. Las probabilidades de lluvia se mantienen en cero por ciento.

El sábado 3 de octubre continuará el ambiente cálido en Mexicali, con una máxima de 39 grados y una mínima de 26 grados centígrados. El cielo permanecerá despejado y no se contempla lluvia.

Para el domingo 4 de octubre las condiciones serán similares, con otra jornada soleada y temperaturas de hasta 39 grados, mientras que durante la noche el termómetro descenderá hasta los 26 grados.

Otro pronóstico consultado ubica las temperaturas del fin de semana ligeramente por encima de los 39 grados, con máximas de alrededor de 37.2 grados el sábado y 37.8 grados el domingo, por lo que puede existir variación dependiendo del modelo meteorológico y la actualización del pronóstico.

Además de las altas temperaturas, se prevén condiciones secas y sin precipitaciones para Mexicali durante el fin de semana.

Con este panorama, se espera que las horas de mayor temperatura se concentren durante la tarde, mientras que las condiciones serán más agradables durante las primeras horas de la mañana y por la noche.