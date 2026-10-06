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Hasta 2 horas de espera para cruzar a Calexico este martes; Nuevo Mexicali registra 30 minutos

La garita de la Zona Centro registra la mayor demora, mientras que Nuevo Mexicali presenta un cruce más ágil en la fila general.

Hasta 2 horas de espera para cruzar a Calexico este martes; Nuevo Mexicali registra 30 minutos

Los oficiales del CBP asignados a las garitas verifican la identidad y documentos del viajero. | Foto: Especial

Mexicali,B.C.- Hasta 1 hora con 55 minutos de espera se registra este martes para cruzar de Mexicali a Calexico por la garita de la Zona Centro, mientras que el cruce por Nuevo Mexicali presenta una espera de aproximadamente 30 minutos en la fila general.

Si planea cruzar a Estados Unidos este martes, se recomienda revisar con anticipación los tiempos de espera, especialmente si el traslado se realiza en automóvil.

De acuerdo con el reporte del portal oficial Border Wait Times, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), estos son los tiempos registrados en los principales cruces fronterizos de Mexicali hacia Calexico.

Cruzar a Calexico toma hasta 45 minutos este viernes

Mexicali

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En la garita de la Zona Centro, el tiempo de espera es de aproximadamente 1 hora con 55 minutos tanto para los cruces estándar como para Ready Lane.

Para quienes cuentan con acceso a SENTRI, la espera es de alrededor de 5 minutos, mientras que en el cruce peatonal también se reportan 5 minutos de espera.

Por su parte, en la garita Este, conocida como Nuevo Mexicali, el cruce es más ágil en la fila general, con un tiempo de espera de aproximadamente 30 minutos.

En Ready Lane, la espera es de alrededor de 60 minutos, mientras que en la fila SENTRI se reportan 15 minutos.

Para los peatones que utilizan esta garita, el tiempo de espera es de aproximadamente 5 minutos.

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