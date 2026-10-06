Falta de planeación y trámites frenaron festival de luces en La Salada: COTUCO

La directora del organismo señaló que los organizadores no tuvieron tiempo suficiente para gestionar permisos ni realizar una promoción adecuada del evento.

Mexicali,B.C.- La falta de tiempo para gestionar los permisos y realizar una promoción adecuada fueron factores que afectaron la organización del Primer Festival Mágico de Luces de Cantoya, programado para el 24 de octubre en la Laguna Salada, consideró la directora general del Comité de Turismo y Convenciones (COTUCO) de Mexicali, María de los Ángeles Murillo Flores.

La funcionaria señaló que el organismo se enteró de la negativa para realizar el evento a través de los medios de comunicación, debido a que los organizadores no notificaron directamente al comité sobre la resolución de las autoridades ambientales.

Murillo Flores reconoció que Mexicali necesita eventos innovadores que atraigan visitantes y generen derrama económica; sin embargo, enfatizó que este tipo de actividades deben realizarse conforme a las disposiciones legales y contar con las autorizaciones correspondientes.

Explicó que la premura con la que se planteó el festival también dificultó realizar una promoción turística adecuada, por lo que llamó a los promotores a planear sus actividades con mayor anticipación.

En ese sentido, recomendó a los organizadores utilizar el registro en línea disponible para integrar sus proyectos a la agenda turística de 2027, con el objetivo de contar con mayor margen para cumplir con los trámites necesarios.

COTUCO no otorga permisos

Murillo Flores aclaró que COTUCO no tiene facultades para autorizar la realización de eventos, por lo que rechazó que el organismo tenga responsabilidad en la falta de permisos para el festival.

Detalló que la función del comité consiste en brindar acompañamiento y orientación a los empresarios, mientras que corresponde a los organizadores gestionar directamente las autorizaciones ambientales y de seguridad ante las autoridades competentes.

Entre estas se encuentran el Ayuntamiento de Mexicali y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS).

La postura del organismo se da después de que la SMADS determinara que el festival no puede realizarse en la Laguna Salada, debido a que se trata de una zona considerada de fragilidad ecológica, donde es obligatorio contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Ante esta situación, la directora de COTUCO sugirió a los promotores acercarse con las autoridades ambientales para analizar posibles sedes alternativas donde pueda desarrollarse el festival.

Como referencia, mencionó eventos similares de globos de Cantoya que se realizan en Michoacán y Estados Unidos, con el objetivo de identificar condiciones y espacios que permitan desarrollar este tipo de actividades sin afectar zonas ambientalmente sensibles.