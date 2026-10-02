Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Mexicali / globos de cantoya

Niegan permiso ambiental a festival de luces de Cantoya en Laguna Salada

La Secretaría de Medio Ambiente determinó que el evento masivo requiere una Manifestación de Impacto Ambiental para realizarse en una zona considerada de fragilidad ecológica.

Niegan permiso ambiental a festival de luces de Cantoya en Laguna Salada

Archivo GH

MEXICALI, Baja California.— El Primer Festival Mágico de Luces de Cantoya, programado para el 24 de octubre, no podrá realizarse en la zona de la Laguna Salada, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS) de Baja California negara el permiso ambiental para utilizar ese polígono.

La dependencia informó que, tras analizar el informe preventivo presentado por los organizadores, determinó que el proyecto requiere obligatoriamente una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), debido a que se trata de un evento masivo previsto en una zona de fragilidad ecológica.

Por ello, la autoridad estatal resolvió no autorizar la sede solicitada, argumentando la necesidad de prevenir riesgos ambientales, así como garantizar un manejo adecuado de los residuos y la protección del ecosistema.

Sin autorización ni permisos ambientales, anuncian Festival de 3 mil 800 globos de cantoya en Laguna Salada

Mexicali

Sin autorización ni permisos ambientales, anuncian Festival de 3 mil 800 globos de cantoya en Laguna Salada

La titular de la SMADS, Elvia Martínez Santos, señaló que las actividades turísticas y recreativas deben desarrollarse de manera compatible con la protección del entorno natural.

La funcionaria destacó que la resolución no implica la cancelación del festival, sino únicamente la restricción para realizarlo dentro del polígono de la Laguna Salada solicitado por los organizadores.

La Secretaría señaló que continuará disponible para brindar asesoría técnica a los sectores turístico y cultural, con el propósito de que futuros eventos cumplan con los estándares ambientales requeridos.

Martínez Santos también reconoció la participación de biólogos y organizaciones de la sociedad civil que aportaron observaciones técnicas durante el análisis del proyecto.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados