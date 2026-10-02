Niegan permiso ambiental a festival de luces de Cantoya en Laguna Salada

La Secretaría de Medio Ambiente determinó que el evento masivo requiere una Manifestación de Impacto Ambiental para realizarse en una zona considerada de fragilidad ecológica.

MEXICALI, Baja California.— El Primer Festival Mágico de Luces de Cantoya, programado para el 24 de octubre, no podrá realizarse en la zona de la Laguna Salada, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS) de Baja California negara el permiso ambiental para utilizar ese polígono.

La dependencia informó que, tras analizar el informe preventivo presentado por los organizadores, determinó que el proyecto requiere obligatoriamente una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), debido a que se trata de un evento masivo previsto en una zona de fragilidad ecológica.

Por ello, la autoridad estatal resolvió no autorizar la sede solicitada, argumentando la necesidad de prevenir riesgos ambientales, así como garantizar un manejo adecuado de los residuos y la protección del ecosistema.

La titular de la SMADS, Elvia Martínez Santos, señaló que las actividades turísticas y recreativas deben desarrollarse de manera compatible con la protección del entorno natural.

La funcionaria destacó que la resolución no implica la cancelación del festival, sino únicamente la restricción para realizarlo dentro del polígono de la Laguna Salada solicitado por los organizadores.

La Secretaría señaló que continuará disponible para brindar asesoría técnica a los sectores turístico y cultural, con el propósito de que futuros eventos cumplan con los estándares ambientales requeridos.

Martínez Santos también reconoció la participación de biólogos y organizaciones de la sociedad civil que aportaron observaciones técnicas durante el análisis del proyecto.