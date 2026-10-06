¿Cuántas calorías tiene el pan de muerto?
El pan de muerto es uno de los alimentos más populares de la temporada; conoce cuántas calorías aporta y qué recomienda el IMSS para consumirlo con moderación.
Falta muy poco para el Día de Muertos y, con la llegada de octubre y la cercanía de esta celebración, comenzamos a mirar en supermercados y panaderías el famoso pan de muerto.
Además, a esto se suma que durante estos meses comienza la temporada de frío, por lo que el pan se convierte en uno de los alimentos más populares de la temporada.
Sin embargo, recuerda que es importante consumirlo con moderación, al igual que otros alimentos, para cuidar tu salud. Por eso, te contamos cuál es la información nutrimental del pan de muerto.
De acuerdo con información del IMSS, una porción de 100 gramos de pan de muerto con azúcar y sin relleno aporta 417 kilocalorías.
Además, esta cantidad contiene:
- 53.28 gramos de carbohidratos
- 17.76 gramos de grasas
- 9.2 gramos de proteínas
- 36 gramos de colesterol
- 329 miligramos de sodio
- 92 miligramos de potasio
¿Cuánto aporta medio pan de muerto?
El IMSS también recomienda una porción más pequeña para disfrutar este alimento sin excederse en su consumo.
La institución señala que medio pan de muerto chico con azúcar y sin relleno, equivalente a 50 gramos, aporta alrededor de 208 kilocalorías.
Para acompañarlo, una opción es consumir una taza de café o té sin azúcar, que aporta 0 kilocalorías.
De esta manera, el consumo de medio pan chico y una taza de café o té sin azúcar suma aproximadamente 208 kilocalorías.
El pan de muerto puede formar parte de la alimentación durante esta temporada, por lo que pequeños cambios en las porciones y en los acompañamientos pueden ayudar a controlar el consumo de calorías y mantener un peso saludable.