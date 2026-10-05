¿Quieres recordar a un ser querido? Biblioteca de El Centro abre su ofrenda comunitaria

La comunidad puede llevar una fotografía enmarcada de hasta 4x6 pulgadas para colocarla en el altar del Día de los Muertos, que estará disponible del 5 al 9 de octubre.

El Centro, California.— La Biblioteca de El Centro abrirá este lunes su Ofrenda Comunitaria del Día de los Muertos, un espacio en el que residentes podrán compartir y honrar la memoria de sus seres queridos.

La actividad estará disponible del 5 al 9 de octubre en la Biblioteca de El Centro, ubicada en el 1198 de la avenida Imperial.

Quienes deseen participar pueden llevar una fotografía enmarcada de un ser querido, con un tamaño máximo de 4x6 pulgadas, para colocarla en la ofrenda comunitaria.

La iniciativa busca abrir un espacio para que las familias compartan con la comunidad la memoria de personas que ya fallecieron, a través de una de las tradiciones asociadas con el Día de los Muertos.

Horarios de la biblioteca

Durante los días en que estará instalada la ofrenda, la Biblioteca de El Centro tendrá los siguientes horarios:

Lunes a jueves: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

10:00 a.m. a 7:00 p.m. Viernes y sábado: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La ofrenda comunitaria estará disponible únicamente del 5 al 9 de octubre.