130 parejas unieron sus vidas en las bodas colectivas de las Fiestas del Sol

Cipriano Roldán Estrada y Estella Albor, quienes después de varios años juntos decidieron formalizar su relación y comenzar una nueva etapa como esposos l Foto: Arturo Ceceña

Cipriano y Estella fueron una de las parejas que decidió formalizar su relación después de varios años juntos y de superar distintas dificultades.

Mexicali,B.C.-Un total de 130 parejas contrajeron matrimonio durante las bodas colectivas realizadas en el marco de las Fiestas del Sol, ceremonia encabezada por la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez.

Los contrayentes, en su mayoría de entre 25 y 40 años, realizaron previamente los trámites y entregaron la documentación requerida ante las distintas oficialías del Registro Civil para poder participar en la ceremonia.

Entre ellos estuvieron Cipriano Roldán Estrada y Estella Albor, quienes después de varios años juntos decidieron formalizar su relación y comenzar una nueva etapa como esposos.

Estella contó que la iniciativa de casarse surgió de ella, pues desde hace años tenía el deseo de contraer matrimonio l Foto: Arturo Ceceña

Estella contó que la iniciativa de casarse surgió de ella, pues desde hace años tenía el deseo de contraer matrimonio.

“Para mí es un sueño cumplido”, expresó mientras miraba a su ahora esposo.

Cipriano destacó que para él dar este paso representa también el reconocimiento a la vida que ambos han construido, especialmente después de atravesar momentos complicados.

Recordó que, tras separarse de su familia, quedó solo y posteriormente enfrentó problemas de movilidad, situación en la que Estella se convirtió en un apoyo constante.

La describió como un ángel que lo ha cuidado y acompañado durante ese proceso, por lo que dejó de verla solamente como su novia para considerarla su compañera de vida.

Recordó que, para cuando Estella le propuso casarse, aseguró que no dudó en aceptar.

Estella explicó que el llenado de los documentos fue complicado debido a los nervios, al grado de que tuvieron que repetir el procedimiento hasta en tres ocasiones.

Destacó que la respuesta de las autoridades fue rápida y que, en menos de un mes, lograron asegurar su lugar entre las parejas que participarían en las bodas colectivas.

La jornada también incluyó a parejas de la comunidad LGBTQ+, quienes participaron junto con el resto de los contrayentes para formalizar sus relaciones.

Con la ceremonia, las 130 parejas dieron un nuevo paso en sus vidas como esposos, acompañados por familiares y seres queridos, como parte de las actividades por el 50 aniversario de las Fiestas del Sol.