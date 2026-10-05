Uno intentó golpear con un bate a su mamá y otro golpeó a su hermana

Por el delito de violencia familiar, dos hombres acusados de haber agredido, uno a su madre y otro a su hermana, fueron vinculados a proceso l Foto: Cortesía

Los imputados fueron vinculados a proceso por violencia familiar y permanecerán en prisión preventiva justificada.

Mexicali,B.C.-Por el delito de violencia familiar, dos hombres acusados de haber agredido, uno a su madre y otro a su hermana, fueron vinculados a proceso, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En audiencias por separado, el Ministerio Público presentó los elementos de prueba ante un juez de control, quien impuso a ambos la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con las investigaciones, Mauro “N”, es señalado por agredir y amenazar a su madre el pasado 20 de septiembre, en una casa de la colonia Satélite.

En dicho lugar, presuntamente dañó una puerta con un bate, luego amenazó a su madre e intentó golpearla con el objeto.

Por otro lado, Sergio Iván “N”, es investigado por hechos ocurridos el pasado 15 de septiembre en la colonia Independencia, donde presuntamente agredió físicamente a su madre.

Posteriormente, también habría amenazado y golpeado a su hermana, motivo por el cual solicitaron apoyo al 911 y policías acudieron al lugar para detenerlo.