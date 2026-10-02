Detienen en Quintas del Rey a hombre con navaja y orden de aprehensión por violencia familiar

El detenido fue identificado como Jair Brahayan “N”, de 26 años, quien fue trasladado a la comandancia central y posteriormente quedó a disposición de la autoridad correspondiente. Foto: Cortesía

Jair Brahayan “N”, de 26 años, también es señalado de manera preliminar por su posible relación con un robo con violencia ocurrido en una tienda del mismo fraccionamiento.

Mexicali, B.C.- Un hombre que contaba con una orden de aprehensión por violencia familiar fue detenido por agentes de la Policía Municipal en el fraccionamiento Quintas del Rey, donde además le localizaron una navaja y posteriormente fue señalado por su posible relación con un robo con violencia ocurrido en una tienda del mismo sector.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó que la detención ocurrió en el cruce de las calles Ermua y Puente La Reina, cuando agentes realizaban un recorrido de vigilancia y observaron a una persona cometiendo una falta administrativa en la vía pública.

El detenido fue identificado como Jair Brahayan “N”, de 26 años, quien fue trasladado a la comandancia central y posteriormente quedó a disposición de la autoridad correspondiente. Foto: Cortesía

Los oficiales realizaron una inspección corporal y localizaron entre sus prendas una navaja, considerada por la autoridad como arma prohibida.

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Contaba con una orden de aprehensión

Al verificar sus datos ante la central de radio C5, los agentes fueron informados de que el sospechoso contaba con una orden de aprehensión por violencia familiar, correspondiente al Número Único de Caso (NUC) 02-2026-15006.

El detenido fue identificado como Jair Brahayan “N”, de 26 años, quien fue trasladado a la comandancia central y posteriormente quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

El detenido fue identificado como Jair Brahayan “N”, de 26 años, quien fue trasladado a la comandancia central y posteriormente quedó a disposición de la autoridad correspondiente. Foto: Cortesía

El detenido fue identificado como Jair Brahayan “N”, de 26 años, quien fue trasladado a la comandancia central y posteriormente quedó a disposición de la autoridad correspondiente. Foto: Cortesía

Lo relacionan con robo con violencia

De acuerdo con la Unidad de Análisis e Inteligencia de la Policía Municipal, el hombre presuntamente estaría relacionado con un robo con violencia ocurrido el pasado 3 de septiembre en una tienda ubicada en el mismo fraccionamiento Quintas del Rey.

La corporación no proporcionó en el boletín mayores detalles sobre el establecimiento ni sobre la forma en que presuntamente estaría relacionado con ese robo.