PREP de Baja California todavía está en definición y la UABC negocia su posible participación a contrarreloj

La universidad y el IEEBC mantienen conversaciones sobre los términos de una eventual colaboración, mientras avanzan los tiempos para desarrollar y probar el sistema antes de la jornada electoral.

Mexicali,B.C.- La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) mantiene su disposición para colaborar con el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) durante el próximo proceso electoral, informó el rector de la institución, Luis Enrique Palafox Maestre.

El rector señaló que actualmente existe un intercambio de información con la autoridad electoral para revisar las alternativas de participación de la universidad, entre ellas el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Palafox Maestre recordó que la UABC ya cuenta con experiencia de colaboración con el IEEBC, particularmente en la coproducción de debates electorales, por lo que existe apertura para continuar con este tipo de trabajos.

“Nuestra expectativa es poder seguir aportando al Instituto, porque aportar al Instituto Estatal Electoral es aportar a la sociedad bajacaliforniana”, enfatizó.

Analizan participación en el PREP

La posible participación de la UABC en el PREP aún se encuentra en definición, debido a que es necesario establecer los términos de un eventual convenio con el IEEBC y considerar los tiempos requeridos para que el equipo informático de la universidad pueda desarrollar y probar el sistema.

Previamente, la institución había planteado mediados de octubre como fecha límite para concretar el acuerdo, debido a los trabajos técnicos que implicaría poner en operación el sistema antes de la jornada electoral.

El rector aseguró que, pese a los tiempos que implica su implementación, la universidad mantiene la capacidad técnica y la disposición para apoyar al órgano electoral en las áreas donde sea requerida.

“Estamos en comunicación permanente con el Instituto y viendo cuáles son las alternativas de participación que pudiera tener la universidad”, señaló Palafox Maestre.